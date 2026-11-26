Έστηναν παγίδες σε ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους λογιστές – 15 υποθέσεις εξιχνιάστηκαν, αναζητούνται τρία ακόμα μέλη.

Στη σύλληψη ενός 41χρονου, μέλους σπείρας που εξαπατούσε και έκλεβε ηλικιωμένους προσποιούμενη τους λογιστές, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 20ής Νοεμβρίου στην περιοχή του Μενιδίου ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, καθώς και ληστεία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, βάζοντας στο στόχαστρο ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά 15 περιπτώσεις κλοπών και απατών, ενώ η λεία υπολογίζεται σε 70.000 ευρώ.

Πώς έστηναν την παγίδα στους ηλικιωμένους

Τα μέλη της συμμορίας εντόπιζαν ηλικιωμένα άτομα που κινούνταν πεζή και, προσποιούμενα τους λογιστές, τα προσέγγιζαν με το πρόσχημα ότι υπήρχε κάποια οικονομική εκκρεμότητα που αφορούσε στενό συγγενικό τους πρόσωπο. Στη συνέχεια, έπειθαν τα θύματά τους να επιβιβαστούν σε όχημα της ομάδας και τα συνόδευαν μέχρι την κατοικία τους. Εκεί, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη τους, αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή. Για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν διάφορα μέτρα προφύλαξης, όπως γυαλιά, ενώ είχαν στη διάθεσή τους ειδικά οχήματα για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από την Αστυνομία σε μία περίπτωση, κατά την οποία ο 41χρονος φέρεται να άσκησε σωματική βία σε ηλικιωμένη γυναίκα, ρίχνοντάς την στο έδαφος προκειμένου να διατηρήσει στην κατοχή του τα κλοπιμαία.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του 41χρονου

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ρουχισμό που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ, πλήθος τιμαλφών και ρολογιών, τρία κινητά τηλέφωνα, τρία ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας. Ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις Αρχές.

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Ο 41χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα της Αστυνομίας αφορά τη δράση της εγκληματικής ομάδας και τις υποθέσεις που αποδίδονται στα μέλη της.