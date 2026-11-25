Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 16 για το κύκλωμα εικονικών μετακινήσεων ενστόλων.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 16 εκ των συλληφθέντων για τη νέα υπόθεση απάτης, αυτή τη φορά με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις ενστόλων, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο άνω των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι 16 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για:

Διεύθυνση, συγκρότηση κι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του δημοσίου κατ’ εξακολούθηση

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και παραπέμφθηκαν στο Στρατοδικείο.