Οι νέοι τιμοκατάλογοι των προμηθευτών προμηνύουν αυξήσεις που αγγίζουν το 25% στη χονδρική.

Την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να εξανεμίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων, το οποίο απειλεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενόψει των Χριστουγέννων και της νέας χρονιάς.

Παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η πραγματικότητα στα ράφια των σούπερ μάρκετ παραμένει απογοητευτική, με τους νέους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών να προμηνύουν αυξήσεις που αγγίζουν το 25% στη χονδρική.

Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, συγκαλείται σήμερα ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Ο προβληματισμός στο κυβερνητικό επιτελείο εντείνεται ενόψει της λήξης, στις 31 Δεκεμβρίου, της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, ενός ακόμη προσωρινού μέτρου που δεν φαίνεται να έχει ανακόψει τη δυναμική των ανατιμήσεων.

Ανατιμήσεις έως 25% σε 342 προϊόντα

Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία οι νέοι τιμοκατάλογοι 15 μεγάλων παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν αυξήσεις από 0,8% έως 24,96% σε περίπου 342 κωδικούς προϊόντων. Στο επίκεντρο βρίσκονται αγαθά καθημερινής κατανάλωσης, όπως γαλακτοκομικά, νωπά κρέατα, προϊόντα αρτοποιίας, σοκολάτες και τυποποιημένα σνακ.

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Ένα μέρος των ανατιμήσεων έχει ήδη περάσει στη λιανική, ενώ οι υπόλοιπες αναμένεται να επιβαρύνουν σταδιακά το καλάθι των καταναλωτών έως τις αρχές του 2027.

Νέες αυξήσεις σε γαλακτοκομικά και γιαούρτια

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα στα γαλακτοκομικά, όπου οι αυξήσεις χονδρικής στη συσκευασμένη φέτα και στα λευκά τυριά κυμαίνονται από 3,5% έως 15%. Από τις 8 Δεκεμβρίου δρομολογούνται νέες ανατιμήσεις από 5,2% έως 13,3% στα γιαούρτια και σε άλλα προϊόντα ψυγείου.

Η μετακύλιση των αυξήσεων στις τελικές τιμές καθυστερεί λόγω των υφιστάμενων αποθεμάτων, των εκπτώσεων και των προωθητικών ενεργειών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα αποφύγουν τις νέες επιβαρύνσεις.

Την έκταση του προβλήματος επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία ο ετήσιος πληθωρισμός τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο 5,7%.