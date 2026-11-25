Για τους υποψηφίους του τρίτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ, η Σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας αποκτά πρόσωπα, πλοκή και συνέχεια. Μια αφήγηση συνδέει τις 144 ερωτήσεις του Μητρώου Θεμάτων, ώστε χρονολογίες και γεγονότα να μένουν πιο εύκολα στη μνήμη.

ΑΣΕΠΗ ιστορία είναι το μάθημα που οι περισσότεροι υποψήφιοι του γραπτού διαγωνισμού προσπαθούν να αποστηθίσουν, και είναι το μάθημα που ξεχνιέται πρώτο. Μια χρονολογία μόνη της δεν λέει τίποτα. Ένα περιστατικό όμως, με πρόσωπα, τόπο και συνέπειες, μένει.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι ένα διήγημα χωρίς επινοημένους ήρωες: όλα όσα διαβάζετε συνέβησαν. Μέσα του βρίσκονται και οι 144 ερωτήσεις του Μητρώου Θεμάτων για τη Σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας (1875 – σήμερα).

Με έντονα γράμματα είναι αυτό ακριβώς που ζητά κάθε ερώτηση και στην αγκύλη ο αριθμός της στο Μητρώο, π.χ. [Ε3]. Διαβάστε το πρώτα μονορούφι. Ύστερα λύστε τις ερωτήσεις και γυρίστε μόνο στα σημεία όπου κολλήσατε.

1. Μια εκδρομή στον Μαραθώνα (1870–1881)

Τον Απρίλιο του 1870 μια συντροφιά ξένων ευγενών γύριζε με άμαξες από εκδρομή στον Μαραθώνα. Κοντά στο Πικέρμι τούς σταμάτησε η συμμορία των Αρβανιτάκηδων. Οι ληστές ζήτησαν λύτρα και αμνηστία. Όταν ο στρατός τούς κυνήγησε, σκότωσαν τους ομήρους τους κοντά στο Δήλεσι. Η απαγωγή και θανάτωση Βρετανών και Ιταλών περιηγητών από ελληνική συμμορία το 1870 έμεινε ως «Σφαγή στο Δήλεσι» και διατάραξε σοβαρά τις σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες τους [Ε1].

Η πολιτική ζωή δεν ήταν πιο νοικοκυρεμένη. Ο Δημήτριος Βούλγαρης, ο Υδραίος που τον φώναζαν «Τζουμπέ» από το μακρύ ανατολίτικο ρούχο του, κυβερνούσε παραβιάζοντας τους κοινοβουλευτικούς κανόνες και νοθεύοντας εκλογές. Το 1875 παραπέμφθηκε στο Ειδικό Δικαστήριο για πλαστογραφία και αντιποίηση αρχής [Ε2]. Έναν χρόνο νωρίτερα, ένας νέος πολιτικός, ο Χαρίλαος Τρικούπης, είχε δημοσιεύσει στην εφημερίδα «Καιροί» το άρθρο «Τις πταίει;» και είχε βρεθεί για λίγο στη φυλακή. Δικαιώθηκε γρήγορα: το 1875 ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ δέχτηκε την Αρχή της Δεδηλωμένης, δηλαδή ότι εντολή σχηματισμού κυβέρνησης παίρνει όποιος έχει τη δηλωμένη εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής [Ε3].

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το 1878 οι Ρώσοι, νικητές των Οθωμανών, υπέγραψαν έξω από την Κωνσταντινούπολη τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Προέβλεπε μια «Μεγάλη Βουλγαρία», από τον Εύξεινο Πόντο ως τη λίμνη Αχρίδα και από τον Δούναβη ως το Αιγαίο. Έζησε λίγους μήνες, ώσπου την ανέτρεψε το Συνέδριο του Βερολίνου [Ε4]. Από εκείνο το συνέδριο ξεκίνησε και το ελληνικό κέρδος: το 1881 ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος έφερε στην Ελλάδα τη Θεσσαλία και την Άρτα χωρίς πόλεμο. Αντί για ευχαριστώ, άκουσε την κατηγορία της μειοδοσίας, επειδή δεν πήρε περισσότερα [Ε5].

Εκείνα τα χρόνια ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος ολοκλήρωνε την ογκώδη «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», όπου η αρχαιότητα, το Βυζάντιο και ο νεότερος ελληνισμός γίνονται μία συνέχεια [Ε10]. Το κράτος μεγάλωνε με αυτή τη σειρά: Επτάνησα (1864), Θεσσαλία (1881), Μακεδονία και Ήπειρος (1913), Θράκη (1919–1920), Δωδεκάνησα (1947) [Ε28]. Τα Δωδεκάνησα, το 1947, είναι η τελευταία διεύρυνση της ελληνικής επικράτειας [Ε72].

2. «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν» (1882–1908)

Ο Χαρίλαος Τρικούπης έχτισε σιδηροδρόμους και λιμάνια, και ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που προσπάθησε να θέσει κριτήρια για τις προσλήψεις των δημοσίων υπαλλήλων [Ε8]. Η οικονομία όμως κρεμόταν από ένα προϊόν, τη σταφίδα. Όταν η τιμή της κατέρρευσε, παρέσυρε μαζί της την οικονομία και την πολιτική ζωή [Ε16]. Το 1893 συνέπεσαν δύο γεγονότα: το καλοκαίρι εγκαινιάστηκε η Διώρυγα της Κορίνθου και τον χειμώνα η Ελλάδα πτώχευσε, με τη φράση «δυστυχώς επτωχεύσαμεν» που αποδίδεται στον Τρικούπη [Ε6]. Στάση πληρωμών κήρυξε η χώρα δύο φορές: το 1893 και το 1932, τη δεύτερη φορά επί Βενιζέλου [Ε9].

Το 1895 ο Τρικούπης δεν εκλέχτηκε ούτε βουλευτής στο Μεσολόγγι. Έφυγε για τις Κάννες και πέθανε εκεί το 1896. Στο εξωτερικό πέθανε αργότερα και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο Παρίσι. Από τους τρεις της σχετικής ερώτησης, μόνο ο Γεώργιος Παπανδρέου πέθανε στην Ελλάδα [Ε13]. Τη χρονιά που πέθανε ο Τρικούπης, ο Μαρουσιώτης Σπύρος Λούης έμπαινε πρώτος στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν στην Ελλάδα δύο φορές, το 1896 και το 2004 [Ε7].

Έναν χρόνο μετά ήρθε η ταπείνωση. Το 1897, ενώ η Κρήτη είχε επαναστατήσει, άτακτες ομάδες της Εθνικής Εταιρείας εισέβαλαν στη Μακεδονία και παρέσυραν την κυβέρνηση σε πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία [Ε11]. Κράτησε τριάντα μέρες. Ο τουρκικός στρατός κατέβηκε τη Θεσσαλία, και ο πόλεμος σταμάτησε με παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων, όταν οι Τούρκοι πλησίαζαν τη Λαμία [Ε12].

Τον Νοέμβριο του 1901 η εφημερίδα «Ακρόπολις» δημοσίευε σε συνέχειες το Ευαγγέλιο μεταφρασμένο στη δημοτική από τον Αλέξανδρο Πάλλη. Φοιτητές και καθηγητές βγήκαν στους δρόμους, οι συγκρούσεις άφησαν νεκρούς, η κυβέρνηση Θεοτόκη παραιτήθηκε. Αυτά είναι τα «Ευαγγελικά» [Ε14]. Το 1904, στη Στάτιστα της Καστοριάς, σκοτώθηκε ο ανθυπολοχαγός Παύλος Μελάς, και ο θάνατός του έκανε τον Μακεδονικό Αγώνα υπόθεση όλης της χώρας [Ε19].

Το 1905 ο ογδοντάχρονος πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης ανέβαινε τα σκαλιά της Βουλής, όταν ένας χαρτοπαίκτης τον μαχαίρωσε θανάσιμα, επειδή η κυβέρνηση είχε κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες [Ε15]. Είχε κερδίσει τις εκλογές λίγους μήνες πριν. Γι' αυτό είναι ο μόνος από τους τέσσερις της ερώτησης που νίκησε στις τελευταίες εκλογές όπου πήρε μέρος: ο Τρικούπης, ο Βενιζέλος και ο Πλαστήρας τις έχασαν [Ε47].

3. Από το Γουδί στα Γιάννενα (1909–1913)

Τον Αύγουστο του 1909 οι αξιωματικοί του Στρατιωτικού Συνδέσμου συγκεντρώθηκαν στο στρατόπεδο στο Γουδί. Ήταν κίνημα αξιωματικών με εκσυγχρονιστικά αιτήματα, που ύστερα από λίγο επέστρεψαν στα στρατιωτικά τους καθήκοντα. Δικτατορία δεν επέβαλαν [Ε18]. Τον Μάρτιο του 1910, στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κιλελέρ, κολίγοι που πήγαιναν σε συλλαλητήριο στη Λάρισα συγκρούστηκαν με τον στρατό. Ήταν αιματηρή αγροτική εξέγερση κατά των μεγαλοϊδιοκτητών γης [Ε17].

Οι αξιωματικοί κάλεσαν από την Κρήτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ως τότε ήταν γνωστός από το Θέρισο του 1905, όπου είχε αναδειχθεί ηγετικό στέλεχος της εξέγερσης των Κρητών με αίτημα την Ένωση [Ε22]. Το Σύνταγμα του 1911 κατοχύρωσε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων [Ε21]. Προέβλεψε και το Συμβούλιο της Επικρατείας, που ο ίδιος ο Βενιζέλος φρόντισε να ιδρυθεί στην τελευταία του τετραετία [Ε20].

Τον Οκτώβριο του 1912 άρχισαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι. Στον Δρίσκο, έξω από τα Γιάννενα, σκοτώθηκε πολεμώντας ως εθελοντής ο ποιητής και βουλευτής Λορέντζος Μαβίλης, πενήντα δύο χρονών [Ε25]. Τον Μάρτιο του 1913 ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ έκανε τον απογευματινό του περίπατο κοντά στον Λευκό Πύργο, όταν ένας άνδρας τον πυροβόλησε πισώπλατα. Η δολοφονία του Γεωργίου Α΄ στη Θεσσαλονίκη έφερε στον θρόνο τον Κωνσταντίνο Α΄ [Ε23]. Το καλοκαίρι, στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο, οι χθεσινοί σύμμαχοι στράφηκαν ο ένας εναντίον του άλλου, και η Ελλάδα πολέμησε κατά της Βουλγαρίας [Ε24].

4. Το ανάθεμα και η Σμύρνη (1914–1923)

Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Βενιζέλος ήθελε την Ελλάδα με την Αντάντ και ο Κωνσταντίνος ουδέτερη. Η πολυετής διαμάχη βενιζελικών και αντιβενιζελικών, με αφορμή τη στάση της χώρας στον πόλεμο, ονομάστηκε Εθνικός Διχασμός [Ε26]. Το 1915 ο βασιλιάς ανάγκασε τον Βενιζέλο σε παραίτηση, και οι Φιλελεύθεροι απείχαν από τις δεύτερες εκλογές εκείνης της χρονιάς. Το 1916 ο Βενιζέλος σχημάτισε στη Θεσσαλονίκη κυβέρνηση ξεχωριστή από εκείνη της Αθήνας [Ε31]. Τον Δεκέμβριο του 1916, στο Πεδίον του Άρεως, ο Μητροπολίτης Αθηνών έριξε το ανάθεμα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου, και το πλήθος έριχνε πέτρες σε έναν σωρό [Ε27].

Μόλις τελείωσε ο πόλεμος, το 1919, ελληνικά στρατεύματα στάλθηκαν μαζί με τους Γάλλους στην Ουκρανία, εναντίον των μπολσεβίκων [Ε30]. Η Δυτική Θράκη αποσπάστηκε από τη Βουλγαρία με τη Συνθήκη του Νεϊγύ (1919) [Ε32]. Τον Αύγουστο του 1920 υπογράφηκε η Συνθήκη των Σεβρών, που για τη Σμύρνη και την ενδοχώρα της προέβλεπε ελληνική διοίκηση και οριστική ρύθμιση με τοπικό δημοψήφισμα ύστερα από πέντε χρόνια [Ε36].

Δύο μέρες μετά την υπογραφή, στον σταθμό της Λυών στο Παρίσι, δύο απότακτοι αξιωματικοί πυροβόλησαν τον Βενιζέλο και τον τραυμάτισαν. Την επομένη, στην Αθήνα, άνδρες των ταγμάτων ασφαλείας κατέβασαν από το αυτοκίνητό του τον συγγραφέα και πολιτικό Ίωνα Δραγούμη και τον εκτέλεσαν [Ε29]. Το 1933 ο Βενιζέλος γλίτωσε και από δεύτερη ενέδρα, με καταδίωξη και πυροβολισμούς στη λεωφόρο Κηφισίας. Είναι ο πολιτικός εναντίον του οποίου έγιναν δύο απόπειρες δολοφονίας [Ε35].

Στη Σμύρνη, Ύπατος Αρμοστής ήταν ο Αριστείδης Στεργιάδης [Ε33]. Ο μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή οργάνωσε εκεί το Ιωνικό Πανεπιστήμιο, που δεν πρόλαβε να δεχτεί φοιτητές [Ε37]. Στο μεταξύ το διεθνές κλίμα άλλαζε. Οι δύο υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων έχαναν έδαφος: ο Βρετανός πρωθυπουργός Λόυντ Τζωρτζ εξασθένησε πολιτικά και ο Γάλλος Κλεμανσώ ηττήθηκε το 1920 [Ε44]. Το καλοκαίρι του 1921 ο στρατός προχώρησε βαθιά στην Ανατολία. Στο Εσκί Σεχίρ και στο Αφιόν Καραχισάρ δόθηκαν μάχες της Μικρασιατικής Εκστρατείας [Ε34].

Τον Αύγουστο του 1922 το μέτωπο έσπασε και η Σμύρνη κάηκε. Τον Νοέμβριο, έκτακτο στρατοδικείο δίκασε όσους θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Είναι η «Δίκη των Έξι» [Ε38]. Ανάμεσα στους έξι που εκτελέστηκαν στο Γουδί ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Δημήτριος Γούναρης, ηγέτης της αντιβενιζελικής παράταξης, που τον πήγαν στο απόσπασμα άρρωστο [Ε41].

Το 1923 η Συνθήκη της Λωζάννης ρύθμισε τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, μαζί και την ανταλλαγή των πληθυσμών [Ε42]. Για τη στέγαση των προσφύγων βοήθησε η Κοινωνία των Εθνών [Ε43]. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς δολοφονήθηκε στα ελληνοαλβανικά σύνορα ο Ιταλός στρατηγός Τελλίνι. Ο Μουσολίνι βομβάρδισε και κατέλαβε για έναν μήνα την Κέρκυρα [Ε40]. Στις εκλογές του 1923 η αντιβενιζελική παράταξη απείχε. Λίγο μετά ο Βενιζέλος γύρισε και, πριν γίνει ξανά πρωθυπουργός, εκλέχτηκε για λίγες μέρες πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης.

5. Η Δημοκρατία του Μεσοπολέμου (1924–1940)

Το 1924 ανακηρύχθηκε η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία, με πρώτο Πρόεδρο τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη [Ε45]. Οι στρατιωτικοί όμως δεν γύρισαν στους στρατώνες: από το 1922 ως και το 1935 έγιναν επτά στρατιωτικά κινήματα [Ε39]. Η Γερουσία λειτούργησε ως δεύτερο νομοθετικό σώμα από το 1927 ως το 1935 [Ε46]. Η Τράπεζα της Ελλάδος άρχισε να λειτουργεί το 1928 [Ε49]. Ο Αλέξανδρος Ζαΐμης ήταν πρώτα πρωθυπουργός και ύστερα Πρόεδρος της Δημοκρατίας [Ε48].

Το 1935 η βασιλεία επανήλθε, και το 1936 ήταν η χρονιά που άδειασε η πολιτική σκηνή. Από τις εκλογές του Ιανουαρίου δεν βγήκε κυβέρνηση. Το κόμμα του Ιωάννη Μεταξά πήρε 3,7% και επτά έδρες στις τριακόσιες [Ε55]. Όταν αποκαλύφθηκε η μυστική συμφωνία των Φιλελευθέρων με το Κ.Κ.Ε., δημιουργήθηκε εκρηκτικό κλίμα, που τελικά διευκόλυνε την άνοδο του Μεταξά στην πρωθυπουργία [Ε53]. Μέσα σε λίγους μήνες πέθαναν ο Κονδύλης, ο Βενιζέλος, ο πρωθυπουργός Δεμερτζής και ο Τσαλδάρης. Ο θάνατος ενός εν ενεργεία και τριών πρώην πρωθυπουργών στο πρώτο εξάμηνο του 1936 άνοιξε τον δρόμο [Ε52].

Τον Μάιο του 1936, στη Θεσσαλονίκη, η Χωροφυλακή πυροβόλησε απεργούς καπνεργάτες. Μια φωτογραφία στις εφημερίδες έδειχνε μια μάνα σκυμμένη πάνω από τον νεκρό γιο της στη μέση του δρόμου. Ο Γιάννης Ρίτσος την είδε και έγραψε τον «Επιτάφιο»: οι στίχοι της ερώτησης αναφέρονται στον θρήνο μιας μάνας για το παιδί της, που σκοτώθηκε στις συγκρούσεις απεργών και Χωροφυλακής τον Μάιο του 1936 [Ε50].

Το πρόσχημα για τη δικτατορία ήταν η γενική απεργία που είχαν αναγγείλει τα συνδικάτα για τις 5 Αυγούστου [Ε54]. Την παραμονή, 4 Αυγούστου 1936, ο Γεώργιος Β΄ και ο Μεταξάς ανέστειλαν το Σύνταγμα. Ο Μεταξάς μίλησε για «Γ΄ Ελληνικό Πολιτισμό», συνέχεια του αρχαίου και του βυζαντινού [Ε56]. Η μόνη ένοπλη λαϊκή εξέγερση εναντίον του έγινε στα Χανιά το 1938 και κατεστάλη μέσα σε λίγες ώρες [Ε51].

6. Πόλεμος και Κατοχή (1940–1944)

Τον χειμώνα του 1940 ο ηλικιωμένος Κωστής Παλαμάς έγραψε ένα τετράστιχο για το «κρασί του Εικοσιένα». Απευθυνόταν στους φαντάρους που πολεμούσαν στην Πίνδο τους Ιταλούς εισβολείς [Ε62]. Τον Μάρτιο του 1941 ο Μουσολίνι πήγε ο ίδιος στην Αλβανία για να παρακολουθήσει την «Εαρινή Επίθεση». Ήταν η τελευταία, αποτυχημένη, επίθεση των Ιταλών πριν από τη γερμανική εισβολή [Ε58]. Τον ίδιο μήνα ο εκδότης της Καθημερινής Γεώργιος Βλάχος δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή προς τον Χίτλερ [Ε59].

Στις 6 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί επιτέθηκαν. Το Οχυρό Ρούπελ έγινε γνωστό για την ηρωική αντίσταση των ελληνικών δυνάμεων κατά των Γερμανών εισβολέων το 1941: η φρουρά του δεν παραδόθηκε παρά μόνο όταν συνθηκολόγησε όλη η στρατιά [Ε57]. Το ίδιο βράδυ γερμανικά αεροπλάνα χτύπησαν στον Πειραιά ένα πλοίο φορτωμένο εκρηκτικά, και η έκρηξη ισοπέδωσε το λιμάνι. Τον Ιανουάριο του 1944 η πόλη βομβαρδίστηκε ξανά, αυτή τη φορά από τους Συμμάχους, με εκατοντάδες νεκρούς [Ε60]. Στις 18 Απριλίου 1941, με τους Γερμανούς να κατεβαίνουν προς την Αθήνα, ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κορυζής γύρισε στο σπίτι του και αυτοκτόνησε [Ε65].

Τη χώρα τη μοιράστηκαν τρεις κατακτητές: Γερμανοί, Ιταλοί και η Βουλγαρία, που πήρε την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη [Ε70]. Κατοχικοί πρωθυπουργοί έγιναν ο Τσολάκογλου, ο Λογοθετόπουλος και ο Ιωάννης Ράλλης. Ο Νικόλαος Πλαστήρας δεν ήταν κατοχικός πρωθυπουργός [Ε63]. Στην εξορία, την κυβέρνηση την ηγήθηκαν διαδοχικά οι Εμμανουήλ Τσουδερός, Σοφοκλής Βενιζέλος και Γεώργιος Παπανδρέου [Ε64].

Τη νύχτα της 25ης Νοεμβρίου 1942 αντάρτες του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, μαζί με Βρετανούς σαμποτέρ, ανατίναξαν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου. Ήταν η αντιστασιακή πράξη που έγινε με συνεργασία των κυριότερων οργανώσεων [Ε66]. Τον Φεβρουάριο του 1943, στο Α΄ Νεκροταφείο, η κηδεία του Κωστή Παλαμά έγινε διαδήλωση: ο Σικελιανός απήγγειλε πάνω από το φέρετρο και το πλήθος τραγούδησε τον Εθνικό Ύμνο μπροστά στους κατακτητές [Ε74].

Την άνοιξη του 1943 άρχισαν να φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη τα τρένα για το Άουσβιτς. Η εβραϊκή κοινότητα της πόλης εξοντώθηκε σε ποσοστό πάνω από 90% [Ε61]. Από τους 70–75.000 Έλληνες Εβραίους χάθηκαν στα στρατόπεδα 59.000 [Ε68]. Μετά την απελευθέρωση και τα Δεκεμβριανά, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός έγινε Αντιβασιλέας, και για λίγο το 1945 και πρωθυπουργός [Ε67].

7. Εμφύλιος και μετεμφυλιακά χρόνια (1945–1966)

Οι πρώτες εκλογές μετά την απελευθέρωση έγιναν τον Μάρτιο του 1946 [Ε69]. Το Κ.Κ.Ε. απείχε, και την παραμονή ένοπλοι επιτέθηκαν στον σταθμό χωροφυλακής στο Λιτόχωρο. Ο Εμφύλιος τελείωσε τον Αύγουστο του 1949 με τις τελευταίες μάχες στο όρος Γράμμος [Ε79]. Στο μεταξύ είχε φτάσει το Σχέδιο Μάρσαλ, πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, και της Ελλάδας, για να μην περάσουν στην επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης [Ε73].

Με την απλή αναλογική οι κυβερνήσεις έπεφταν η μία μετά την άλλη. Την πρωθυπουργία πήραν διαδοχικά ο υπηρεσιακός Θεοτόκης, ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ο Πλαστήρας, ξανά ο Βενιζέλος, ξανά ο Πλαστήρας, ο υπηρεσιακός Κιουσόπουλος και τέλος ο Παπάγος. Είναι έξι αλλαγές πρωθυπουργού την περίοδο 1950–1952 [Ε77]. Το 1951 θεσπίστηκε ο πρώτος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας [Ε76]. Το 1952 η Ελλάδα έγινε μέλος του ΝΑΤΟ [Ε82]. Δεν ήταν ιδρυτικό μέλος: προσχώρησε μαζί με την Τουρκία, μερικά χρόνια μετά την ίδρυσή του [Ε83].

Δύο στρατηγοί εκλέχτηκαν πρωθυπουργοί: ο Νικόλαος Πλαστήρας και ο Αλέξανδρος Παπάγος [Ε75]. Τον Απρίλιο του 1953 ο υπουργός Συντονισμού του Παπάγου, Σπυρίδων Μαρκεζίνης, ανακοίνωσε ότι το δολάριο από 15.000 δραχμές πήγαινε στις 30.000. Ήταν η υποτίμηση της δραχμής κατά 50% [Ε78].

Το 1953 οι Ελληνίδες πήραν για πρώτη φορά μέρος σε βουλευτικές εκλογές [Ε86]. Σε αναπληρωματική εκλογή στη Θεσσαλονίκη εκλέχτηκε η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής, η Ελένη Σκούρα [Ε85]. Τρία χρόνια αργότερα η Λίνα Τσαλδάρη έγινε η πρώτη Ελληνίδα υπουργός [Ε80]. Πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής έγινε μισό αιώνα μετά, το 2004, η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα [Ε133].

Στη δεκαετία του 1950 οι μαζικές διαδηλώσεις είχαν ένα αίτημα: Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα [Ε81]. Τη νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, με αφορμή μια βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, όχλος κατέστρεψε σπίτια, μαγαζιά και εκκλησίες στην Πόλη. Τα «Σεπτεμβριανά» ήταν επεισόδια που προκάλεσαν Τούρκοι σε βάρος των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου [Ε87]. Η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1960 [Ε91].

Τον Οκτώβριο του 1955 ο Παπάγος πέθανε πρωθυπουργός. Γι' αυτό, από τους τέσσερις της σχετικής ερώτησης, ο Παπάγος είναι ο μόνος που δεν εξαναγκάστηκε σε παραίτηση από βασιλιά: ο Βενιζέλος παραιτήθηκε το 1915, ο Καραμανλής το 1963 και ο Γεώργιος Παπανδρέου το 1965 [Ε84]. Στις εκλογές του 1956 η ενωμένη αντιπολίτευση πήρε περισσότερες ψήφους, αλλά η ΕΡΕ του Καραμανλή πήρε τις περισσότερες έδρες, χάρη στο ιδιόρρυθμο εκλογικό σύστημα [Ε88]. Το 1958 η έκπληξη, εντός και εκτός Ελλάδας, ήταν η ανάδειξη της Ε.Δ.Α. σε αξιωματική αντιπολίτευση, μόλις εννέα χρόνια μετά τον Εμφύλιο [Ε89]. Ο Ηλίας Ηλιού ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ε.Δ.Α. πριν από τη δικτατορία και Πρόεδρός της στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης [Ε94].

Στη δεκαετία του 1960 η Ελλάδα συνδέθηκε με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες [Ε90]. Στις εκλογές του 1961 η Ένωση Κέντρου πήρε κανονικά μέρος και κατόπιν τις κατήγγειλε ως προϊόν «βίας και νοθείας». Επομένως, από τις τέσσερις «αποχές» της σχετικής ερώτησης, ψευδής είναι ότι η Ένωση Κέντρου απείχε το 1961. Οι Φιλελεύθεροι (δεύτερες εκλογές του 1915), οι αντιβενιζελικοί (1923) και το Κ.Κ.Ε. (1946) πράγματι απείχαν [Ε92]. Και από τους τέσσερις της ερώτησης για τους Προέδρους της Βουλής, μόνο ο Κωνσταντίνος Τσαλδάρης δεν διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής [Ε71].

Τον Μάιο του 1963, στη Θεσσαλονίκη, ένα τρίκυκλο έπεσε πάνω στον βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη την ώρα που έφευγε από συγκέντρωση για την ειρήνη. Πέθανε λίγες μέρες μετά, και η δολοφονία προκάλεσε μείζονα πολιτική κρίση [Ε93]. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς ο Γιώργος Σεφέρης παρέλαβε στη Στοκχόλμη το Νόμπελ Λογοτεχνίας [Ε95]. Στην Κύπρο, η τουρκική εισβολή αποτράπηκε με παρέμβαση των ΗΠΑ δύο φορές, το 1964 και το 1967 [Ε96].

8. Η επταετία (1967–1974)

Τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967 στρατιώτες συνέλαβαν στο σπίτι του τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Κανελλόπουλο, αρχηγό της ΕΡΕ [Ε97]. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που είχε γράψει την πολύτομη «Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος» [Ε106]. Λίγους μήνες μετά, ύστερα από νέα κρίση στην Κύπρο, η μεραρχία που είχε στείλει εκεί ο Γεώργιος Παπανδρέου το 1964 αποσύρθηκε, το 1967, από την κυβέρνηση των συνταγματαρχών, μετά από απαίτηση της Τουρκίας [Ε98].

Τον Μάρτιο του 1969 ο Σεφέρης, που ως τότε σιωπούσε, ηχογράφησε μια δήλωση που μεταδόθηκε από ξένους ραδιοσταθμούς. Τα λόγια του για τον «γκρεμό» αφορούσαν τη δικτατορία των συνταγματαρχών [Ε100]. Τον Δεκέμβριο του 1969 η Ελλάδα αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων [Ε101]. Τον Σεπτέμβριο του 1971 χιλιάδες άνθρωποι ακολούθησαν το φέρετρο του Σεφέρη τραγουδώντας μελοποιημένους στίχους του, που ήταν απαγορευμένοι [Ε99].

Το 1973 η αντίδραση πύκνωσε. Τον Φεβρουάριο φοιτητές κατέλαβαν τη Νομική της Αθήνας, και η κατάληψη θεωρήθηκε πρόδρομος του Πολυτεχνείου [Ε103]. Τον Μάιο αποκαλύφθηκε το «Κίνημα του Ναυτικού», κίνημα στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού κατά της δικτατορίας. Το αντιτορπιλικό «Βέλος» εγκατέλειψε νατοϊκή άσκηση και έδεσε στην Ιταλία, όπου ο κυβερνήτης και μέλη του πληρώματος ζήτησαν άσυλο [Ε104]. Τον Νοέμβριο ένα άρμα γκρέμισε την πύλη του Πολυτεχνείου. Στις 17 Νοεμβρίου τιμάμε τη φοιτητική εξέγερση κατά της δικτατορίας το 1973 [Ε102].

9. Η Μεταπολίτευση (1974 – σήμερα)

Τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προσγειώθηκε στο Ελληνικό με το αεροπλάνο του Γάλλου προέδρου. Τον Αύγουστο, μετά τη δεύτερη φάση της εισβολής στην Κύπρο, έβγαλε την Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση των συμμάχων έναντι της τουρκικής εισβολής [Ε105]. Το Κ.Κ.Ε., παράνομο από τον Εμφύλιο, νομιμοποιήθηκε το 1974, επί πρωθυπουργίας Καραμανλή, επικεφαλής τότε κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας [Ε107].

Στις εκλογές του Νοεμβρίου 1974 αξιωματική αντιπολίτευση αναδείχθηκε η Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις, και όχι το νεοϊδρυμένο ΠΑΣΟΚ [Ε109]. Το πολιτειακό λύθηκε οριστικά με το δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1974 [Ε110]. Μετά την ψήφιση του Συντάγματος του 1975, πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξελέγη ο Κωνσταντίνος Τσάτσος [Ε108].

Το καλοκαίρι του 1975, στις φυλακές Κορυδαλλού, δικάστηκαν οι πρωταίτιοι. Οι τρεις καταδικάστηκαν για εσχάτη προδοσία σε θάνατο, ποινή που αμέσως μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη [Ε113]. Δικάστηκαν επίσης οι βασανιστές και οι υπεύθυνοι για το Πολυτεχνείο. Δεν δικάστηκαν οι υπουργοί της δικτατορίας που δεν είχαν μετάσχει στο πραξικόπημα [Ε111].

Το 1976 η δημοτική καθιερώθηκε νομοθετικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης [Ε114]. Υπουργός Παιδείας ήταν τότε ο Γεώργιος Ράλλης, που έγινε αργότερα πρωθυπουργός για λιγότερο από ενάμιση χρόνο. Από τους τέσσερις της σχετικής ερώτησης είναι αυτός με τη συντομότερη θητεία [Ε136]. Τον Νοέμβριο του 1977, στη Βεργίνα, ο Μανώλης Ανδρόνικος άνοιξε έναν ασύλητο βασιλικό τάφο [Ε115].

Το 1981 η Ελλάδα έγινε το δέκατο μέλος της Ε.Ο.Κ. [Ε116]. Στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981 νίκησε ο Ανδρέας Παπανδρέου, και η Βουλή είχε τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες: ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΚΚΕ [Ε117]. Στις 23 Αυγούστου 1982 ψηφίστηκε η αναγνώριση της ενιαίας Εθνικής Αντίστασης [Ε118]. Το 1982, χρονιά που καθιερώθηκε και ο πολιτικός γάμος, μεταρρυθμίστηκε ριζικά το οικογενειακό δίκαιο προς την ισότητα των φύλων [Ε119]. Υπουργός Πολιτισμού επί πολλά χρόνια ήταν η ηθοποιός Μελίνα Μερκούρη [Ε132]. Δική της ήταν η ιδέα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, και πρώτη έγινε η Αθήνα, το 1985 [Ε120].

Τον Μάρτιο του 1985 ο Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι δεν θα στηρίξει τον Καραμανλή για δεύτερη θητεία, και ο Πρόεδρος παραιτήθηκε πριν λήξει η θητεία του. Με την αναθεώρηση του 1986 περιορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας [Ε122]. Τον Μάρτιο του 1987 το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Σισμίκ» ετοιμάστηκε να βγει στο Αιγαίο. Οι δύο χώρες έφτασαν στα πρόθυρα πολέμου για το δικαίωμα διενέργειας ερευνών για πετρέλαιο [Ε123].

Το 1989 τα γεγονότα ήταν πολλά. Το καλοκαίρι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού είχε πρωθυπουργό τον Τζαννή Τζαννετάκη [Ε127]. Ύστερα από τις παραπομπές που ψήφισε η Βουλή, λειτούργησε για πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση, το 1989, το Ειδικό Δικαστήριο για την ποινική ευθύνη υπουργών [Ε124]. Τον Σεπτέμβριο, η 17 Νοέμβρη πυροβόλησε στην είσοδο του γραφείου του τον βουλευτή Παύλο Μπακογιάννη [Ε126].

Τις δεύτερες εκλογές της χρονιάς τις διεξήγαγε υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννης Γρίβας [Ε135]. Και επειδή ούτε τότε βγήκε αυτοδυναμία, τα τρία κόμματα συμφώνησαν σε Οικουμενική Κυβέρνηση υπό τον ογδονταπεντάχρονο καθηγητή Ξενοφώντα Ζολώτα [Ε125].

Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, από το 1990 ως το 1992, υπουργός ήταν ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης [Ε128]. Τον Φεβρουάριο του 1992 η Θεσσαλονίκη γέμισε κόσμο: τα ογκώδη συλλαλητήρια εκείνων των χρόνων έγιναν για το όνομα της χώρας που σήμερα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία [Ε129]. Τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996, στα Ίμια, ένα ελικόπτερο του Ναυτικού έπεσε και σκοτώθηκαν τρεις αξιωματικοί [Ε130].

Οι Πρόεδροι της Δημοκρατίας από το 1975 ως το 2015 ήταν, με τη σειρά: Τσάτσος, Καραμανλής, Σαρτζετάκης, Καραμανλής, Στεφανόπουλος, Παπούλιας [Ε131]. Ο Καραμανλής συνυπήρξε ως Πρόεδρος με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου δύο φορές, το 1981–1985 και το 1993–1995 [Ε121]. Είναι και ο πολιτικός που έμεινε τα περισσότερα συνολικά χρόνια πρωθυπουργός [Ε112]. Αντίθετα, ο Ευάγγελος Αβέρωφ, αν και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, δεν έγινε ποτέ πρωθυπουργός, ενώ ο Ράλλης, ο Ζολώτας και ο Παπαδήμος έγιναν [Ε140].

Το 2000 η Εκκλησία μάζευε υπογραφές και οργάνωνε λαοσυνάξεις. Το «ζήτημα των ταυτοτήτων» ήταν η κατάργηση της αναγραφής του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες [Ε138]. Το 2001 η Ελλάδα μπήκε στην Ο.Ν.Ε. [Ε137]. Την ίδια χρονιά η αναθεώρηση του Συντάγματος κατοχύρωσε πέντε ανεξάρτητες αρχές, ανάμεσά τους και το ίδιο το ΑΣΕΠ [Ε134]. Την άνοιξη του 2001 το «νομοσχέδιο Γιαννίτση» για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος προκάλεσε μεγάλες απεργίες και δεν έγινε ποτέ νόμος [Ε139].

Η 17 Νοέμβρη είχε ξεκινήσει το 1975 με τη δολοφονία ενός Αμερικανού αξιωματούχου στο Ψυχικό. Ως το 2001 είχε δολοφονήσει 23 ανθρώπους [Ε142]. Το 2004, χρονιά των Ολυμπιακών της Αθήνας, η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Ε141]. Στη δεκαετία του 2010 η Ελλάδα υπέγραψε διαδοχικά τρία μνημόνια για να εξασφαλίσει τη δανειοδότησή της [Ε143].

Αν κοιτάξει κανείς τη Μεταπολίτευση συνολικά, οι αναθεωρήσεις του Συντάγματος έγιναν με τον προβλεπόμενο τρόπο, οι πρωθυπουργοί έμειναν στη θέση τους περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο και πραξικόπημα δεν έγινε.

Ψευδές είναι μόνο ότι «δεν σημειώθηκε πρόωρη παραίτηση Προέδρου της Δημοκρατίας»: σημειώθηκε, το 1985 με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα τον στηρίξει για δεύτερη θητεία και θα προτείνει τον Χρήστο Σαρτζετάκη, ο Καραμανλής παραιτήθηκε περίπου δύο μήνες πριν λήξει η θητεία του. Ως την εκλογή του Σαρτζετάκη, καθήκοντα Προέδρου άσκησε προσωρινά ο Πρόεδρος της Βουλής Ιωάννης Αλευράς. [Ε144].

Εδώ τελειώνει το διήγημα. Αν το διαβάσετε δύο-τρεις φορές, στις ερωτήσεις δεν θα ψάχνετε πια χρονολογίες στη μνήμη σας: θα θυμάστε το περιστατικό και τι έγινε αμέσως μετά.

Καλή μελέτη, και όπως πάντα, keep walking.