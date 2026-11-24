Μικρότερη από αυτή που περιμένουν ενδέχεται να είναι η επιστροφή ενοικίου που θα δουν χιλιάδες δικαιούχοι στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την Παρασκευή. Το τελικό ποσό δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς εξαρτάται από το ύψος των ενοικίων που καταβλήθηκαν το 2025, αλλά και τη διάρκεια της μίσθωσης.

Μπορεί η επιστροφή ενοικίου να φτάνει τα 800 ευρώ, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα δουν ένα ολόκληρο μηνιαίο μίσθωμα στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Το ποσό που θα πιστωθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου εξαρτάται από το συνολικό ύψος των ενοικίων που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025, τη διάρκεια της μίσθωσης, αλλά και τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια. Έτσι, αρκετοί ενοικιαστές ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι η ενίσχυση που θα λάβουν είναι μικρότερη από αυτή που περίμεναν.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης που κατέβαλε ο δικαιούχος για τη μίσθωση της κύριας κατοικίας του κατά το προηγούμενο έτος. Επομένως, για την πληρωμή του Νοεμβρίου 2026 λαμβάνονται υπόψη τα ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025 και δηλώθηκαν στη φορολογική δήλωση.

Αυτό σημαίνει ότι δεν επιστρέφεται αυτομάτως ένα ολόκληρο μηνιαίο ενοίκιο, αλλά το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής ετήσιας δαπάνης με το 12.

Για την κύρια κατοικία, η ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ωστόσο, το ποσό της επιστροφής δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της πραγματικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου.

Τα παραδείγματα που δείχνουν πόσα χρήματα θα πάρουν οι ενοικιαστές

Η διάρκεια της μίσθωσης και το ύψος του μηνιαίου ενοικίου καθορίζουν το τελικό ποσό της ενίσχυσης.

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Ενοίκιο 300 ευρώ: Ενοικιαστής που πλήρωνε 300 ευρώ κάθε μήνα για ολόκληρο το 2025 θα λάβει επιστροφή 300 ευρώ.

Ενοίκιο 450 ευρώ: Για ετήσια δαπάνη 5.400 ευρώ, η επιστροφή διαμορφώνεται στα 450 ευρώ.

Ενοίκιο 600 ευρώ: Εφόσον η μίσθωση ήταν ενεργή για 12 μήνες, η ενίσχυση ανέρχεται στα 600 ευρώ.

Ενοίκιο 800 ευρώ: Ο δικαιούχος θα λάβει 800 ευρώ, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ενοίκιο 900 ευρώ: Παρότι το 1/12 της ετήσιας δαπάνης αντιστοιχεί σε 900 ευρώ, η επιστροφή περιορίζεται στα 800 ευρώ για δικαιούχο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.

Η παγίδα για όσους άλλαξαν σπίτι μέσα στο 2025

Μικρότερη επιστροφή θα λάβουν και όσοι δεν νοίκιαζαν κατοικία για ολόκληρο το προηγούμενο έτος.

Για παράδειγμα, ένας ενοικιαστής που κατέβαλλε 600 ευρώ τον μήνα, αλλά νοίκιασε το σπίτι του μόνο για έξι μήνες μέσα στο 2025, έχει συνολική ετήσια δαπάνη 3.600 ευρώ. Συνεπώς, η επιστροφή που δικαιούται ανέρχεται σε 300 ευρώ και όχι σε 600 ευρώ.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση διαδοχικών μισθώσεων, αθροίζονται τα ποσά των ενοικίων που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος και η επιστροφή υπολογίζεται στο 1/12 του συνολικού ποσού.

Πότε αυξάνεται η επιστροφή με τα παιδιά

Για τους δικαιούχους με εξαρτώμενα τέκνα προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου ποσού επιστροφής κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Έτσι, για έναν δικαιούχο με ένα εξαρτώμενο τέκνο το ανώτατο ποσό διαμορφώνεται στα 850 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά φτάνει τα 900 ευρώ.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, η τελική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου.

Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, στον τραπεζικό λογαριασμό IBAN που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.