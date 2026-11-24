Συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Νέας Δημοκρατίας ζητά, εμμέσως πλην σαφώς, ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Σγουρός. Στην ουσία, μάλιστα, ζητά να ανατραπεί η απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, με την οποία αποκλείεται το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας άφησε ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Σγουρός, θέτοντας ως προϋπόθεση να υπάρξει συμφωνία στο 80% του προγράμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Η τοποθέτησή του ουσιαστικά αμφισβητεί την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, με την οποία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Μιλώντας στην εκπομπή Kontra 24, ο κ. Σγουρός δήλωσε ότι δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

«Δεν κλείνω κανένα θέμα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι η πατρίδα μας να μπει σε σωστές ράγες οικονομικής ανάπτυξης, να ανέβει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, να λυθεί το κυκλοφοριακό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αν ψηφίσουν έστω και το 80% του προγράμματός μας, δεν έχουμε λόγο να πούμε όχι».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην περιφερειάρχης σχολίασε με νόημα: «Οι θεατρικές παραστάσεις γυρίζουν ανάποδα».

Σχετικά με την πορεία του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια και τις προοπτικές του στις επόμενες εκλογές, ο Γιάννης Σγουρός υποστήριξε ότι το κόμμα εξακολουθεί να πληρώνει το πολιτικό κόστος των πεπραγμένων της περιόδου 2015-2019. Ωστόσο, εκτίμησε ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ηγεσία έχουν πλέον κλείσει οι παλιές πληγές της παράταξης.

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Παράλληλα, διαφώνησε με την εκτίμηση του Παύλου Γερουλάνου περί «κολλημένης βελόνας», απορρίπτοντας την εικόνα δημοσκοπικής στασιμότητας του ΠΑΣΟΚ.

Κλείνοντας, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την εκλογική πορεία του κόμματος, εκτιμώντας ότι «θα πάρει τα πάνω του από τον καινούριο χρόνο».