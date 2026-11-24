Το closing act της καλλιτέχνιδας εντυπωσίασε.

Η Ελένη Φουρέιρα «έριξε» με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την αυλαία του φετινού MadWalk, με τη δημοφιλή καλλιτέχνιδα να πραγματοποιεί ένα φαντασμαγορικό closing act γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και pop δυναμισμό

H Eλένη Φουρέιρα ανέβηκε στη σκηνή με ανανεωμένη εμφάνιση και ερμήνευσε τα τραγούδια «So Sexy» και «Tulum, I want your soul» (μαζί με τους Playmen), δίνοντας το δικό της μοναδικό φινάλε στο MadWalk 2026 by Three Cents, μια βραδιά που ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στη μόδα και τη μουσική.

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