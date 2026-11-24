Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με την αυξημένη προσφορά και τις εκτιμήσεις για το 2027 να ενισχύουν τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι κίνδυνοι για την ενεργειακή τροφοδοσία εξακολουθούν να προκαλούν αβεβαιότητα στις αγορές.

Πιέσεις δέχονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η επαναλειτουργία πετρελαϊκού αγωγού στη Λιβύη και οι προβλέψεις για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς το 2027 ενισχύουν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ υποχωρεί κατά 3,76%, στα 89,09 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει απώλειες 0,55%, στα 79,73 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι ο αγωγός του κοιτάσματος Σαράρα επαναλειτούργησε, με το αργό να διοχετεύεται εκ νέου στις δεξαμενές αποθήκευσης των εγκαταστάσεων Ακάκους στη Ζαουίγια.

Οι προβλέψεις για το 2027

Την ίδια ώρα, μερίδα αναλυτών προβλέπει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν λίγο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, λόγω του αναμενόμενου πλεονάσματος προσφοράς. Η αύξηση της παραγωγής στη Μέση Ανατολή, εξαιρουμένου του Ιράν, καθώς και στην αμερικανική ήπειρο, με αιχμή τις ΗΠΑ, εκτιμάται ότι θα ασκήσει περαιτέρω πιέσεις στις τιμές.

Από την πλευρά της, η Τράπεζα της Αμερικής επισημαίνει ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα παραμείνουν καθοριστικός παράγοντας για την αγορά, καθώς τα σχετικά χαμηλά παγκόσμια αποθέματα καθιστούν πολλές οικονομίες ευάλωτες σε ενδεχόμενες διαταραχές του εφοδιασμού.

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Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας παραμένουν έντονες, μετά τις αναφορές για επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ακόμη, η Ουκρανία ανακοίνωσε νέα πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές, μεταξύ των οποίων το διυλιστήριο της Λουκόιλ στην πόλη Περμ, ενώ οι εξαγωγές ρωσικού αργού από βασικούς τερματικούς σταθμούς στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες καθυστερήσεις.

Στο επίκεντρο οι αποφάσεις του ΟΠΕΚ

Στο ενεργειακό μέτωπο, χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν και οι διαπραγματεύσεις της 31ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα στην Τουρκία, λόγω των διαφωνιών σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων.

Πλέον, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στις συνεδριάσεις των υπουργών του διευρυμένου ΟΠΕΚ στις 29 Νοεμβρίου, κατά τις οποίες αναμένεται να καθοριστεί η πολιτική παραγωγής για το 2027. Οι αποφάσεις των πετρελαιοπαραγωγών χωρών θεωρούνται καθοριστικές για την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και, κατ’ επέκταση, για την πορεία των διεθνών τιμών.