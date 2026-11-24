Τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων δύο διευθυντές τραπεζών, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής μέσω εικονικών τιμολογίων που φέρεται να προκάλεσε ζημία 28 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο. Σήμερα ολοκληρώνεται ο κύκλος των απολογιών με εννέα ακόμη συλληφθέντες.

Δεύτερη ημέρα του «μαραθώνιου» των απολογιών για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής μέσω εικονικών τιμολογίων που φέρεται να προκάλεσε ζημία ύψους 28 εκ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Αργά χθες το βράδυ προφυλακίστηκαν τρεις από τους έξι κατηγορουμένους που απολογήθηκαν.

Δεν κατάφεραν να πείσουν την ανακρίτρια περί της αθωότητάς τους οι δύο διευθυντές των τραπεζών στον Γέρακα Αττικής και στο Αγρίνιο, οι οποίοι αργά χθες το βράδυ κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τις οποίες είχαν ρόλο «συναρχηγού» στο κύκλωμα.

Μαζί τους τον δρόμο για τη φυλακή πήρε κι ένας διαχειριστής εταιρείας που φέρεται ως «αχυράνθρωπος» σε οργανωμένο δίκτυο οκτώ εταιρειών το οποίο απέκρυπτε έσοδα και εισέπραττε παράνομες επιστροφές φόρων μέσω εικονικών τιμολογίων.

Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορούμενες, από την πρώτη ομάδα των συλληφθέντων οι οποίοι απολογήθηκαν χθες, αφέθηκαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης στο ΑΤ της περιοχής τους.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος διευθυντής της τράπεζας

Πρώτος πέρασε την πόρτα του ανακριτικού γραφείου ο διευθυντής της τράπεζας στον Γέρακα Αττικής, ο οποίος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες, ενώ δεν γνωρίζει καν τα υπόλοιπα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

«Όλα είναι νόμιμα, δεν έχω κάνει καμία παράνομη συναλλαγή. Η μόνη εμπλοκή μου αφορά δύο περιπτώσεις από τις 199 που ερευνώνται, για τις οποίες έστειλα τα χαρτιά στα κεντρικά και από εκεί και πέρα ήταν θέμα του Χρηματικού Κέντρου Αθηνών αν θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων ή όχι. Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου και νόμιμα άνοιξα αυτούς τους λογαριασμούς», φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.

Σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες

Ο κύκλος των απολογιών θα ολοκληρωθεί σήμερα με τους υπόλοιπους εννέα κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και οι λογιστές, στους οποίους αποδίδεται καθοδηγητικός ρόλος στο κύκλωμα.

Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν: