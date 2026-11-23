Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες» για την έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Δευτέρας οι πρώτοι από τους 15 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να απολογηθούν - με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, Τρίτη.

​Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

​Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες» για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά 28 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και αποκομίζοντας παράνομο όφελος 4,8 εκατ. ευρώ.