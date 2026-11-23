Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Δευτέρας οι πρώτοι από τους 15 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να απολογηθούν - με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, Τρίτη.
Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες» για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά 28 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και αποκομίζοντας παράνομο όφελος 4,8 εκατ. ευρώ.