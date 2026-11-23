«Θα ήταν ό,τι καλύτερο για την εταιρεία, αλλά και για τις ΗΠΑ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα Δευτέρα την έκκλησή του προς το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να επαναφέρει τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του θα ωφελούσε τόσο την εταιρεία παραγωγής μικροτσίπ όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ελπίζω το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να επαναπροσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ. Θα ήταν ό,τι καλύτερο για την εταιρεία, αλλά και για τις ΗΠΑ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης γύρω από την αποχώρηση του Χουάνγκ στις 12 Νοεμβρίου, έπειτα από δημοσιεύματα σχετικά με εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα υπήκοο, για την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκφράζουν υποψίες ότι διατηρεί διασυνδέσεις με την κινεζική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα τον πρώην επικεφαλής της Nvidia, δηλώνοντας ότι πήρε το μάθημά του και αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία.

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Ωστόσο, ο πρόεδρος της Nvidia, Χάρβεϊ Τζόουνς, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία δεν πρόκειται να επαναπροσλάβει τον Χουάνγκ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει αναθέσει στην εταιρεία εξεύρεσης ανώτατων στελεχών Heidrick & Struggles την αναζήτηση νέου διευθύνοντος συμβούλου.

Η υπόθεση έχει επίσης προκαλέσει την προσοχή των αμερικανικών αρχών σχετικά με τις πωλήσεις μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζητά διευκρινίσεις από την εταιρεία για το συγκεκριμένο ζήτημα.