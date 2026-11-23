Ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα τόσο για την Άλις Χουάνγκ όσο και για την πρώην εταιρεία της, Megaspeed International.

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της Nvidia και της πιθανής παράνομης διοχέτευσης προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα, καθώς οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την εταιρεία Megaspeed International και την Άλις Χουάνγκ, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και ένας Κινέζος υπήκοος που φέρεται να διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα τόσο για την Άλις Χουάνγκ όσο και για την πρώην εταιρεία της, Megaspeed International, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του cloud computing και διαχειρίζεται κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να διατηρούσε προσωπική σχέση με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, που έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις στην Ουάσιγκτον και εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας προς την Κίνα.

Ο ρόλος του Κινέζου συνεργάτη

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Κινέζος υπήκοος Λι Μινγκ, συνεργάτης της Άλις Χουάνγκ, είχε ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες της Megaspeed και εμπλεκόταν στη λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Ο Λι αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες στη Σιγκαπούρη, μεταξύ των οποίων δύο για απάτη μέσω ψευδών δηλώσεων. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι παρείχε παραπλανητικές πληροφορίες στην αμερικανική Super Micro Computer σχετικά με τη χρήση διακομιστών που είχαν αγοραστεί από εταιρεία την οποία έλεγχε.

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Ο ίδιος έχει αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η δικαστική διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι η Megaspeed δεν κατονομάζεται στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Έρευνα για πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών

Η έρευνα των αμερικανικών αρχών για τη Megaspeed ξεκίνησε το 2024, με αντικείμενο πιθανές παραβιάσεις των περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στελέχη του αμερικανικού Γραφείου Βιομηχανίας και Ασφάλειας και των διωκτικών αρχών της Σιγκαπούρης είχαν ανακρίνει την Άλις Χουάνγκ τον Ιούνιο του 2025, στο πλαίσιο επιτόπιου ελέγχου.

Στη συνέχεια, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε τον κεντρικό ρόλο στην ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Bloomberg, οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν κατά πόσο εταιρικές οντότητες που συνδέονται με την Άλις Χουάνγκ συνέβαλαν στην παράνομη μεταφορά προϊόντων της Super Micro προς την Κίνα.

Πληροφορίες για επαφές με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες

Πρόσθετα ερωτήματα εγείρει δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Άλις Χουάνγκ φέρεται να βρισκόταν σε επικοινωνία με αξιωματούχο σημαντικής κινεζικής υπηρεσίας πληροφοριών από την άνοιξη του 2025 έως το φθινόπωρο του 2026.

Το δημοσίευμα επικαλείται πρόσωπα που είχαν ενημερωθεί για εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ότι η Χουάνγκ συμμετείχε σε δραστηριότητες κατασκοπείας.

Μάλιστα, το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε νωρίτερα τον Νοέμβριο ότι οι τοπικές αρχές δεν εντόπισαν επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της σχετικά με τις υπό διερεύνηση ανακριβείς δηλώσεις.

Ωστόσο, της απηύθυναν αυστηρή προειδοποίηση, κρίνοντας ότι είχε παράσχει εν γνώσει της ανακριβείς πληροφορίες και είχε υποβαθμίσει τον ρόλο της στη Megaspeed.

Οι αρχές της Σιγκαπούρης διευκρίνισαν επίσης ότι δεν διερεύνησαν τη Χουάνγκ για κατασκοπεία.

Από την πλευρά της, η Megaspeed υποστηρίζει ότι αποτελεί νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, επισημαίνοντας ότι η Χουάνγκ αποχώρησε από την εταιρεία τον Αύγουστο του 2025.

Στο στόχαστρο και η διοίκηση της Nvidia

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει εντονότερα το αμερικανικό Κογκρέσο τις επόμενες ημέρες.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της εταιρείας, Τιμ Τέτερ, έχουν συμφωνήσει να καταθέσουν σε κλειστές συνεδριάσεις ενώπιον τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων, την 1η και τη 2α Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Οι επιτροπές επιδιώκουν να διαπιστώσουν κατά πόσο η Nvidia διευκόλυνε, άμεσα ή έμμεσα, την πρόσβαση κινεζικών φορέων σε προηγμένους επεξεργαστές, καθώς και εάν υπήρξε εμπλοκή προσώπου που ενδεχομένως συνδεόταν με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζητά εξηγήσεις από τη Nvidia για τις πωλήσεις μικροτσίπ στην Κίνα.

Στο επίκεντρο των ερωτημάτων βρίσκεται το ποιοι ήταν υπεύθυνοι για την τήρηση των κανονισμών εξαγωγών και ποια στελέχη της εταιρείας γνώριζαν τις σχετικές δραστηριότητες.

Ο Ράιαν Φεντάσιουκ, πρώην σύμβουλος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών για τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, εκτίμησε μιλώντας στο CNBC ότι οι ερευνητές ενδέχεται να διαπιστώσουν πως στελέχη της Nvidia γνώριζαν ότι τα προϊόντα της μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που υπόκεινται σε περιορισμούς.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.