Πτώση της θερμοκρασίας στα μέσα της εβδομάδας σύμωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Τάσο Αρνιακό.

Ο αλλοπρόσαλος καιρός θα συνεχιστεί, σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό και αυτήν την εβδομάδα με σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας, ενώ θα έχουμε και μια ψύχρα μέσα στην εβδομάδα.

Προς το παρόν έχουμε νοτιάδες και βροχές στα δυτικά, οι οποίες θα φτάσουν στα ανατολικά τμήματα της χώρας, στη Θράκη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Δεν αποκλείεται να έχουμε και καταιγίδες στη Θράκη και την Ήπειρο.

Οι νοτιάδες σιγά σιγά θα γυρίσουν σε βοριάδες (θα φθάσουν ακόμα και 8 μποφόρ) και σιγά σιγά θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς με τις ίδιες εντάσεις.

Η θερμοκρασία θα φθάσει σήμερα στη βόρεια Ελλάδα τους 21 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά 22-24 και στην Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Οι νοτιάδες θα φθάσουν τα 7 μποφόρ και ο υδράργυρος έως 23 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και νεφώσεις και η θερμοκρασία έως και 21 βαθμούς Κελσίου.

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