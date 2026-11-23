Με αιχμηρή ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας επιτίθεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρότασή του προς παππούδες και γιαγιάδες να αγοράσουν βιντεοπαιχνίδι GTA στα εγγόνια τους, κάνοντας λόγο για ακατάλληλο περιεχόμενο και επαναφέροντας το ζήτημα της 13ης σύνταξης.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την πρόταση του πρωθυπουργού προς παππούδες και γιαγιάδες να αγοράσουν βιντεοπαιχνίδι GTA στα εγγόνια τους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παιχνίδι με βία και ακατάλληλο για παιδιά.

Ο πρώην πρωθυπουργός σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την αντίφαση, όπως υποστηρίζει, ανάμεσα στην κυβερνητική πολιτική για την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media και στην προτροπή για αγορά συγκεκριμένου βιντεοπαιχνιδιού, το οποίο χαρακτηρίζει ακατάλληλο για παιδιά.

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τους παππούδες και τις γιαγιάδες να μην παρασυρθούν από την πρόταση του πρωθυπουργού, ενώ συνδέει την πολιτική αυτή με τις περικοπές στη 13η σύνταξη και τις οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται σήμερα στους συνταξιούχους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Παππούδες και γιαγιάδες μην ακούτε χαζά και κρατήστε άμυνα, το παιχνίδι που σας πρότεινε ο άλλος για να πάρετε στα εγγόνια σας έχει βία και είναι ακατάλληλο για παιδιά και σας το πρότεινε αυτός που σας έκοψε τη 13η σύνταξη 7 δις σε 7 χρόνια τώρα και σας μοιράζει ψίχουλα κάνοντας και αστειάκια από πάνω. Άκουσαν βέβαια Grand Theft και δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους.»

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Η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα έχει σαφείς πολιτικές αιχμές, καθώς επιχειρεί να αναδείξει αυτό που θεωρεί αντιφατική στάση της κυβέρνησης απέναντι στην προστασία των ανηλίκων, ενώ παράλληλα επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της 13ης σύνταξης και της οικονομικής πολιτικής απέναντι στους συνταξιούχους.