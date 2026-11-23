Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο διαμορφώνεται στα 83,55 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,14 δολαρίων ή 0,17%.

Ανοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διατήρηση των υψηλών τιμών στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο διαμορφώνεται στα 83,55 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,14 δολαρίων ή 0,17%, ενώ το Μπρεντ ενισχύεται κατά 0,09%, στα 92,65 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος καταγράφεται στον απόηχο των αναφορών για επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον του διυλιστηρίου Rabigh στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το Reuters, οι Χούθι ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι έπληξαν απευθείας τις εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί η έκταση των πιθανών ζημιών.

Νωρίτερα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τη δυτική περιοχή της χώρας, όπου βρίσκονται σημαντικές εγκαταστάσεις διύλισης και εξαγωγής πετρελαίου.

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Το Rabigh, περίπου 165 χιλιόμετρα βόρεια της Τζέντα, φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα διύλισης και πετροχημικών της Σαουδικής Αραβίας.

Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

Η ένταση ενισχύεται από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο και τις διαταραχές στη ναυσιπλοΐα.

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει επηρεάσει τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία, πριν από την έναρξη του πολέμου, διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών αργού πετρελαίου.

Παράλληλα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε νέο περιστατικό με εμπλοκή δεξαμενόπλοιου και στρατιωτικών δυνάμεων στον Κόλπο του Ομάν, έπειτα από επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων με άγνωστα βλήματα.