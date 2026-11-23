Το κυβερνητικό σχέδιο για μείωση του ενεργειακού κόστους έως 30% την τριετία 2027-2029 συνοδεύεται από αρκετές αβεβαιότητες, καθώς οι περισσότερες παρεμβάσεις απαιτούν χρόνο, επενδύσεις και ευρωπαϊκές εγκρίσεις, χωρίς να είναι σαφές πόσο και πότε θα αποτυπωθούν στους λογαριασμούς ρεύματος.

Φιλόδοξο και γεμάτο αβεβαιότητες εμφανίζεται το κυβερνητικό σχέδιο για μείωση του ενεργειακού κόστους έως 30% την τριετία 2027-2029, καθώς η επίτευξη του στόχου εξαρτάται από επενδύσεις που απαιτούν χρόνο, ευρωπαϊκές εγκρίσεις και κυρίως από την απρόβλεπτη πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας.

Το ενεργειακό πακέτο του προϋπολογισμού του 2027 περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να διασφαλίζει ότι τα προσδοκώμενα οφέλη θα φτάσουν εγκαίρως στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η μοναδική άμεση ελάφρυνση στους λογαριασμούς

Η μείωση κατά 50% της πρώτης κλίμακας χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από τον Ιανουάριο του 2027 αποτελεί τη μοναδική άμεση και συγκεκριμένη ελάφρυνση. Ωστόσο, αφορά ένα μόνο τμήμα του λογαριασμού και όχι τη συνολική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, περιορίζοντας αισθητά το πραγματικό όφελος.

Ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα προκαλεί το χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, τα συστήματα αποθήκευσης και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις μπορούν μακροπρόθεσμα να περιορίσουν το κόστος, αλλά προϋποθέτουν έγκαιρη ολοκλήρωση έργων, αποτελεσματικούς διαγωνισμούς και αποφυγή καθυστερήσεων.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση επενδύσεων περίπου 1 δισ. ευρώ μέσω της ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής παραμένει συνδεδεμένη με την αποδοχή του ελληνικού αιτήματος από την Κομισιόν. Ακόμη όμως και αν εξασφαλιστεί η απαιτούμενη δημοσιονομική ευελιξία, οι δαπάνες εξακολουθούν να επιβαρύνουν το πρωτογενές αποτέλεσμα και το δημόσιο χρέος.

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Τα ερωτήματα για το πραγματικό όφελος

Προβληματισμό δημιουργεί επίσης το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των κονδυλίων κατευθύνεται σε παρεμβάσεις με έμμεση ή μακροπρόθεσμη επίδραση στους λογαριασμούς, όπως οι σιδηροδρομικές υποδομές και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσιων κτιρίων.

Την ίδια στιγμή, απουσιάζει σαφής ποσοτικοποίηση της συμβολής κάθε μέτρου στον τελικό στόχο του 30%, γεγονός που δυσκολεύει τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του σχεδίου.

Επιπλέον, η διατήρηση υψηλών τιμών φυσικού αερίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι χρεώσεις δικτύου μπορούν να εξανεμίσουν μέρος των εξοικονομήσεων.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει πρόσθετο αποθεματικό 200 εκατ. ευρώ για ενδεχόμενες ενεργειακές αναταράξεις, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την αβεβαιότητα.