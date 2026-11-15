Η κορύφωση καταγράφηκε στις 9 Νοεμβρίου, όταν η μέση τιμή έφτασε τα 349,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα και η μέγιστη εκτινάχθηκε στα 547,74 ευρώ.

Στα 202,22 ευρώ ανά μεγαβατώρα διαμορφώνεται σήμερα, 15 Νοεμβρίου, η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή κρίση επιστρέφει με ιδιαίτερη ένταση, την ώρα που οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή της αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας, χωρίς να έχει διαμορφωθεί αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας από τις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών.

Η κατάσταση στην ελληνική αγορά είναι αποκαλυπτική. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση χονδρεμπορική τιμή το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου εκτινάχθηκε στα 206,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 197,07 ευρώ τον Οκτώβριο και 133,40 ευρώ τον Αύγουστο. Μέσα σε τέσσερις μήνες το κόστος διπλασιάστηκε, ενώ σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, όταν η τιμή βρισκόταν στα 78,35 ευρώ, η αύξηση είναι τεράστια.

Η κορύφωση καταγράφηκε στις 9 Νοεμβρίου, όταν η μέση τιμή έφτασε τα 349,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα και η μέγιστη εκτινάχθηκε στα 547,74 ευρώ. Οι διακυμάνσεις αυτές αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη αδυναμία του ενεργειακού συστήματος να εξασφαλίσει σταθερές και προσιτές τιμές.

Ο ρόλος του φυσικού αερίου

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η εξάρτηση από το φυσικό αέριο, οι ευρωπαϊκές τιμές του οποίου έχουν αυξηθεί σχεδόν 200% από τον Φεβρουάριο. Παράλληλα, η περιορισμένη αιολική παραγωγή, η χαμηλή ηλιοφάνεια και η αυξημένη ζήτηση λόγω ψύχους επιβαρύνουν περαιτέρω την αγορά.

Ενδεικτικό είναι ότι στις 9 Νοεμβρίου οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυπταν μόλις το 22,5% της παραγωγής, ενώ το φυσικό αέριο το 60,7%. Τέσσερις ημέρες αργότερα, με τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο 71,3%, η χονδρεμπορική τιμή είχε υποχωρήσει στα 144,83 ευρώ.

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Η εξέλιξη αποκαλύπτει το σοβαρό έλλειμμα στην αποθήκευση ενέργειας και στις υποδομές, που αφήνει την αγορά εκτεθειμένη στις καιρικές μεταβολές και στις ακριβές μονάδες φυσικού αερίου.

Παρά τις επανειλημμένες ενεργειακές κρίσεις, η Ευρώπη εξακολουθεί να εμφανίζεται απροετοίμαστη, με τις τιμές να εκτοξεύονται και το κόστος να μεταφέρεται στην πραγματική οικονομία. Η απουσία επαρκών διαρθρωτικών παρεμβάσεων και αποτελεσματικών μηχανισμών συγκράτησης των τιμών εντείνει την αβεβαιότητα, καθώς ο χειμώνας πλησιάζει και ο κίνδυνος νέων επιβαρύνσεων παραμένει ισχυρός.