Στο μεταξύ, η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Η Ελλάδα έχει τον ήλιο, παράγει άφθονο φθηνό ρεύμα, αλλά δεν έχει πού να το αποθηκεύσει. Η Βουλγαρία, αντίθετα, φρόντισε να εγκαταστήσει μπαταρίες και τώρα εκμεταλλεύεται αυτή την ελληνική αδυναμία. Αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια από τη χώρα μας το μεσημέρι, όταν οι τιμές βρίσκονται κοντά στο μηδέν, την αποθηκεύει και το βράδυ, όταν τα φωτοβολταϊκά σταματούν να παράγουν, πουλάει ξανά ρεύμα στην Ελλάδα, με τις τιμές να φτάνουν ακόμη και τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Αυτό είναι το τίμημα των καθυστερήσεων στην ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, την ώρα που η γειτονική χώρα αξιοποίησε εγκαίρως τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο μεταξύ, η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να καλύψει το χαμένο έδαφος. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών αιτημάτων για τη χορήγηση όρων σύνδεσης σε μπαταρίες. Για έργα ισχύος έως 4.700 MW υποβλήθηκαν 831 αιτήματα, συνολικής ισχύος 12.319 MW.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο, όμως οι υποδομές εξακολουθούν να λείπουν.

Η Βουλγαρία είχε φροντίσει να αποκτήσει τις απαραίτητες μπαταρίες. Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, η χωρητικότητά τους ξεπέρασε τις 16 GWh, επιτρέποντας στην αποθήκευση να καλύπτει έως και το 30% της ηλεκτροπαραγωγής σε ώρες αιχμής.

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Παράλληλα, εκσυγχρόνισε τα δίκτυά της και αύξησε τη φωτοβολταϊκή ισχύ από 1,3 GW το 2021 σε 7,2 GW το 2026. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται και στις τιμές. Ενώ τον Αύγουστο του 2024 οι βραδινές τιμές ήταν κατά 150% υψηλότερες από τη μέση ημερήσια τιμή, το 2026 η διαφορά περιορίστηκε στο 40%.

Έτσι, ενώ η Βουλγαρία αξιοποιεί ήδη τις επενδύσεις της, η Ελλάδα ακόμη προσπαθεί να εγκαταστήσει τις μπαταρίες που χρειάζεται. Και το κόστος αυτής της καθυστέρησης γίνεται αισθητό στην αγορά ηλεκτρισμού, που εξακολουθεί να εξαρτάται από ακριβότερη ενέργεια τις βραδινές ώρες.