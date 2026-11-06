Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα μέσω ενεργειακών voucher θα παρέχει ο Δήμος Φυλής σε φοιτητές και στις οικογένειές τους.

Μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής στήριξης των φοιτητών και των οικογενειών τους ανακοίνωσε ο Δήμος Φυλής, προσφέροντας δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενεργειακών voucher σε νέους που συνεχίζουν τις σπουδές τους. Την απόφαση γνωστοποίησε ο δήμαρχος, Χρήστος Σπ. Παππούς, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι στόχος της δημοτικής πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των φοιτητών, αλλά και των οικογενειών που επωμίζονται το κόστος των σπουδών τους.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της παροχής θα είναι οι επιτυχόντες φοιτητές που εισήχθησαν σε σχολές από το 2022 και μετά και αποδεικνύεται ότι συνεχίζουν κανονικά τις σπουδές τους. Η χορήγηση του ενεργειακού voucher θα μπορεί να γίνεται είτε στους ίδιους τους φοιτητές είτε στις οικογένειές τους. Η διάρκεια της δωρεάν παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα συνδέεται με την προβλεπόμενη νόμιμη διάρκεια σπουδών κάθε σχολής. Συγκεκριμένα, θα καλύπτονται έξι χρόνια για τις Ιατρικές Σχολές, πέντε χρόνια για τις Πολυτεχνικές Σχολές και τέσσερα χρόνια για τις υπόλοιπες Πανεπιστημιακές Σχολές.

Πότε ξεκινά η χορήγηση των ενεργειακών voucher για δωρεάν ρεύμα

Τα πρώτα ενεργειακά voucher αναμένεται να απονεμηθούν τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχόντων φοιτητών του Δήμου Φυλής. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες το Γραφείο Δημάρχου αναμένεται να ανακοινώσει αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί το ύψος της ενεργειακής ενίσχυσης, η ακριβής ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα καλύπτεται, καθώς και το ενδεχόμενο ύπαρξης πρόσθετων εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Φυλής ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αποτελεί προσωπικό του όνειρο ζωής, το οποίο πλέον γίνεται πράξη. Όπως τόνισε, η δημοτική αρχή επιδιώκει να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των νέων ανθρώπων που αγωνίζονται για το μέλλον τους, αλλά και των οικογενειών που τους στηρίζουν καθημερινά. «Θέλουμε κανένας νέος άνθρωπος να μη στερείται ευκαιριών και καμία οικογένεια να μη νιώθει μόνη στον αγώνα για τη μόρφωση των παιδιών της», σημείωσε χαρακτηριστικά.