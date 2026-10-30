Σύμφωνα με την πρόταση του ΙΣΑ θα επιλεγούν δύο πρωτοετείς από κάθε Ιατρική Σχολή, οι οποίοι θα λάβουν εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 5.000 ευρώ ο καθένας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑΙΣΑ) προχωρά στη χορήγηση 14 υποτροφιών, συνολικού ύψους 70.000 ευρώ, με στόχο να στηρίξει πρωτοετείς φοιτητές Ιατρικής που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αναγκάζονται να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο του ΙΣΑ, έπειτα από εισήγηση του προέδρου του, Γιώργου Πατούλη. Το πρόγραμμα αφορά πρωτοετείς φοιτητές, κατοίκους Αθηνών, που εισήχθησαν στις επτά Ιατρικές Σχολές των πανεπιστημίων της χώρας.

Ειδικότερα, θα επιλεγούν δύο φοιτητές από κάθε πανεπιστήμιο, οι οποίοι θα λάβουν εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 5.000 ευρώ ο καθένας. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με αυστηρά κοινωνικά κριτήρια, έπειτα από αξιολόγηση και σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων αρχών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του προγράμματος.

Η δράση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις τακτικές εισφορές των ιατρών-μελών του Συλλόγου και αποτελεί την πρώτη από μια σειρά πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα, με σκοπό την ενίσχυση τόσο των φοιτητών όσο και των νέων ιατρών στα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα.

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Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, υπογράμμισε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι να στηριχθούν νέοι άνθρωποι που ξεκινούν τις σπουδές τους με όνειρα και δυνατότητες, αλλά καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικά οικονομικά εμπόδια.

Όπως ανέφερε «Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και με απόλυτα διαφανή, κοινωνικά κριτήρια, διασφαλίζουμε ότι η στήριξη αυτή θα φτάσει σε εκείνους που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Οι υποτροφίες αυτές προέρχονται από το υστέρημα των ιατρών-μελών μας, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή και ανιδιοτελή προσφορά τους στην κοινωνία. Η ενίσχυση της νέας γενιάς δεν είναι απλώς ένα χρέος αλληλεγγύης, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στη γνώση και στο μέλλον της πατρίδας μας»