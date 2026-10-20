Αύξηση 12,4% στη διδασκαλία και 13,4% στο ερευνητικό περιβάλλον καταγράφει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην παγκόσμια κατάταξη Times Higher Education World University Rankings 2027.

Σημαντική βελτίωση σε δύο βασικούς πυλώνες της διεθνούς αξιολόγησης των πανεπιστημίων καταγράφει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατάταξης Times Higher Education World University Rankings 2027. Το Ίδρυμα ενισχύει τις επιδόσεις του τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και στο ερευνητικό περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του στη ζώνη 1201–1400 της παγκόσμιας κατάταξης.

Άνοδος 12,4% στη διδασκαλία

Ειδικότερα, η βαθμολογία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον τομέα της διδασκαλίας αυξήθηκε από 16,9 το 2026 σε 19,0 το 2027, σημειώνοντας άνοδο 12,4%. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση του Ιδρύματος στον συγκεκριμένο δείκτη από το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο. Ο δείκτης αφορά το μαθησιακό περιβάλλον και αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που συνυπολογίζονται στη συνολική αξιολόγηση των πανεπιστημίων. Η βελτίωση καταγράφεται σε έναν τομέα με ιδιαίτερη σημασία για την ποιότητα των σπουδών και την εκπαιδευτική λειτουργία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Ενίσχυση 13,4% στο ερευνητικό περιβάλλον

Ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σημειώθηκε στον δείκτη του ερευνητικού περιβάλλοντος. Η βαθμολογία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανέβηκε από 15,7 το 2026 σε 17,8 το 2027, καταγράφοντας αύξηση 13,4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιδρύματος, πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση στον συγκεκριμένο τομέα από το 2016. Ο δείκτης αποτυπώνει παραμέτρους που συνδέονται με την ερευνητική δραστηριότητα, τους διαθέσιμους ερευνητικούς πόρους και την ερευνητική φήμη του Πανεπιστημίου. Η άνοδος στον συγκεκριμένο πυλώνα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των φετινών αποτελεσμάτων, καθώς η έρευνα αποτελεί βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των πανεπιστημίων σε διεθνές επίπεδο.

Οι δύο δείκτες αντιστοιχούν στο 58,5% της συνολικής βαθμολογίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι συγκεκριμένες επιδόσεις, καθώς οι δείκτες της διδασκαλίας και του ερευνητικού περιβάλλοντος αντιπροσωπεύουν συνολικά το 58,5% της βαθμολογίας στην κατάταξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου. Η βελτίωσή τους ενισχύει την εικόνα του Ιδρύματος σε δύο κεντρικούς τομείς της διεθνούς αξιολόγησης. Ωστόσο, η συνολική κατάταξη εξαρτάται από περισσότερες παραμέτρους, γεγονός που εξηγεί γιατί η πρόοδος σε επιμέρους δείκτες δεν οδηγεί απαραίτητα σε άμεση αλλαγή της συνολικής θέσης. Στην έκδοση του 2027 αξιολογούνται πανεπιστήμια από 118 χώρες, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η εκπαιδευτική ποιότητα, η ερευνητική δραστηριότητα και η ακαδημαϊκή αναγνώριση αποτελούν σημαντικά στοιχεία της συνολικής εικόνας κάθε ιδρύματος.

Σταθερή παρουσία στην παγκόσμια κατάταξη

Παρά την άνοδο στις επιμέρους επιδόσεις, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζώνη 1201–1400 της κατάταξης Times Higher Education World University Rankings 2027. Η διατήρηση της ίδιας ζώνης δεν αναιρεί τη βελτίωση που καταγράφεται στη διδασκαλία και στην έρευνα, αλλά δείχνει ότι η συνολική θέση διαμορφώνεται από το σύνολο των αξιολογούμενων κριτηρίων. Η συμμετοχή στη διεθνή κατάταξη αποτελεί, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, εργαλείο αποτίμησης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και μέσο εντοπισμού των πεδίων στα οποία υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

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Το ευχαριστήριο μήνυμα της Πρυτάνεως

Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγήτρια Άννα Κ. Μπατιστάτου, ευχαριστεί τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου, τους Αντιπρυτάνεις και το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας για τη συμβολή τους στην προσπάθεια ενίσχυσης της ποιότητας των σπουδών, της έρευνας και των διεθνών συνεργασιών. Το Πανεπιστήμιο δηλώνει ότι συνεχίζει να επενδύει στη γνώση, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό του, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και την ενίσχυση της παρουσίας του στον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης THE 2027 καταγράφουν βελτιωμένες επιδόσεις σε δύο σημαντικούς τομείς για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την πρόκληση της επόμενης περιόδου να παραμένει η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της προόδου σε ολόκληρο το φάσμα της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας.