Το υψηλό κόστος στέγασης και διαβίωσης απειλεί τη δυνατότητα χιλιάδων νέων να σπουδάσουν, ακόμη κι αν έχουν πετύχει την εισαγωγή τους σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας υπογραμμίζει η Τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ., Ιωάννα Λαλιώτου, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος.

Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας και τη λήψη μέτρων για τη στέγαση και το κόστος διαβίωσης των φοιτητών θέτει η Τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ., Ιωάννα Λαλιώτου, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τους περίπου 400 επιτυχόντες που δεν εγγράφηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στην ανακοίνωσή της, η Ιωάννα Λαλιώτου υποστηρίζει ότι το γεγονός πως ο αριθμός των μη εγγραφέντων παραμένει σταθερός τα τελευταία χρόνια δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι μικρό, αλλά ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί. Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους οι επιτυχόντες δεν προχωρούν στην εγγραφή τους, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό πόσοι αποκλείονται από τις σπουδές για οικονομικούς λόγους.

Όπως αναφέρει, το ζήτημα δεν αφορά μόνο όσους δεν περνούν ποτέ την πόρτα του πανεπιστημίου, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές που έχουν εγγραφεί και προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αντιμετωπίζοντας το αυξημένο κόστος ζωής και την ανεπαρκή φοιτητική μέριμνα.

Στο επίκεντρο το κόστος στέγασης και διαβίωσης

Η Τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι οι φοιτητικές εστίες καλύπτουν ένα μικρό μέρος των στεγαστικών αναγκών, ενώ η κατασκευή νέων καθυστερεί. Παράλληλα, επικαλείται αύξηση των φοιτητικών ενοικίων έως και 55% την τελευταία πενταετία, τονίζοντας ότι το στεγαστικό επίδομα καλύπτει μόνο ένα μέρος του κόστους και ότι τα ισχύοντα οικονομικά κριτήρια αποκλείουν πολλούς από όσους έχουν ανάγκη στήριξης.

Σύμφωνα με την ίδια, λιγότεροι από ένας στους οκτώ φοιτητές δικαιούνται το συγκεκριμένο επίδομα, ενώ οι οικογένειες καλούνται να καλύψουν από τους δικούς τους πόρους το κόστος ενός δεύτερου ή ακόμη και τρίτου σπιτιού.

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Η Ιωάννα Λαλιώτου επισημαίνει ακόμη ότι από το 2019 το κόστος των ενοικίων και της διαβίωσης έχει αυξηθεί σημαντικά, την ώρα που το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει περιοριστεί. Όπως αναφέρει, αυτή η οικονομική πίεση μπορεί να στερήσει από νέους και νέες τη δυνατότητα να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ακόμη κι αν έχουν πετύχει την εισαγωγή τους σε δημόσιο πανεπιστήμιο.

Οι προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για τη φοιτητική μέριμνα

Η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει μια σειρά μέτρων για την οικονομική και στεγαστική στήριξη των φοιτητών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεσμεύεται για:

Φοιτητικό επίδομα διαβίωσης 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο, σε 80.000 φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων που σπουδάζουν μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους.

Ενίσχυση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για φοιτητές όλων των πανεπιστημίων, με αλλαγή των οικονομικών κριτηρίων.

Ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, με περισσότερες φοιτητικές εστίες, στήριξη για συγγράμματα και σίτιση, καθώς και ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη.

Δωρεάν μετακινήσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για όλους τους φοιτητές.

Καταλήγοντας, η Ιωάννα Λαλιώτου τονίζει ότι στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι να μην αποκλείεται κανένας νέος από τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση λόγω της οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς του.

Όπως σημειώνει, το δικαίωμα στις σπουδές δεν εξαντλείται στην επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά προϋποθέτει και την πραγματική δυνατότητα φοίτησης στο πανεπιστήμιο.