Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα ενώ το Σάββατο αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Το κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί γρήγορα από τα βόρεια προς τα νότια, επηρεάζοντας κυρίως την ανατολική και τη νότια Ελλάδα, πριν απομακρυνθεί και δώσει τη θέση του σε πιο ήπιες συνθήκες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Γιώργο Εμμανουήλ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθούν σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, τις Κυκλάδες και το Αιγαίο. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία

Οι βροχοπτώσεις θα ξεκινήσουν από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και σταδιακά θα επεκταθούν στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Τοπικές βροχές αναμένονται και στις Κυκλάδες, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες σε θαλάσσιες περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και τμήματα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρότερα. Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά την πρόσκαιρη επιδείνωση, η πρόγνωση δεν δείχνει να αναμένονται σημαντικά προβλήματα από τα φαινόμενα. Ωστόσο, η ενίσχυση των ανέμων απαιτεί προσοχή, καθώς οι ριπές θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο και, από το απόγευμα, στο Ιόνιο.

Βροχές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η ημέρα θα ξεκινήσει με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά. Από το απόγευμα αναμένονται βροχές, οι οποίες θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα συνεχιστούν έως το πρωί του Σαββάτου.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, πριν ακολουθήσει περαιτέρω πτώση το Σαββατοκύριακο.

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και οι τοπικές βροχές θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι στον Θερμαϊκό θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο

Το Σάββατο, το σύστημα κακοκαιρίας θα κινηθεί νοτιότερα, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως την ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Από το μεσημέρι και μετά οι βροχές θα εξασθενήσουν σταδιακά και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα, ενώ έως το βράδυ αναμένεται να σταματήσουν.

Την ίδια ώρα, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Το πιο αισθητό χαρακτηριστικό της μεταβολής θα είναι το κρύο κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Μάλιστα, στην Αττική ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη και σε μονοψήφιες τιμές, σηματοδοτώντας την πρώτη πιο έντονη αίσθηση φθινοπωρινού κρύου.

Ηλιοφάνεια την Κυριακή μετά το σύντομο κύμα κακοκαιρίας

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, με λίγες μόνο νεφώσεις, ενώ τα φαινόμενα θα έχουν πλέον υποχωρήσει.

Παρά τη βελτίωση, το πρωί θα επικρατεί αρκετό κρύο, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Αίθριος καιρός από τη Δευτέρα έως τα μέσα της εβδομάδας

Η βελτίωση του καιρού αναμένεται να συνεχιστεί από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, με γενικά αίθριες συνθήκες, αρκετή ηλιοφάνεια και εξασθενημένους ανέμους.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά, μετά την πρόσκαιρη ψυχρή εισβολή του Σαββατοκύριακου. Έτσι, το σύντομο κύμα κακοκαιρίας θα δώσει τη θέση του σε ένα πιο ήπιο καιρικό σκηνικό, τουλάχιστον έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm5z3j7o6nzt?integrationId=40599y14juihe6ly}