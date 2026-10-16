Τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά το Σάββατο, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Χειμώνα θα θυμίζει ο καιρός σήμερα, Παρασκευή (16/10), καθώς οι βροχές θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, λίγα χιόνια αναμένονται στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ σύμφωνα με το meteo δεν αποκλείονται τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα.

Τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά το Σάββατο, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 περιμένουμε νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι και πάλι τα φαινόμενα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση. Τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo, αναμένονται αρχικά τοπικές νεφώσεις οι οποίες γρήγορα στα βόρεια, στα ανατολικά και στο Αιγαίο θα πυκνώσουν. Βροχές θα εκδηλωθούν βαθμιαία στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Μετά το μεσημέρι οι βροχές θα επεκταθούν σε πολλές περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και στην Εύβοια. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Προς τα βράδυ θα επηρεαστούν οι Κυκλάδες, ενώ τη νύχτα προς Σάββατο θα επηρεαστούν τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Προγνώσεις βροχής

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 17-19 βαθμούς, στη υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από 8 έως 19-21, στη Θεσσαλία από 7 έως 17-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 19-21 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 20-22 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 17-19 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 19-21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια πελάγη ισχυροί 6 μποφόρ.

Στην Αττική λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν δίνοντας τοπικές βροχές από το απόγευμα. Τη νύχτα προς Σάββατο είναι πιθανό να εκδηλωθεί χιονόπτωση στα ανώτερα τμήματα της Πάρνηθας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Σάκης Αρναούτογλου: Βροχές - εξπρές από την Παρασκευή έως τα ξημερώματα του Σαββάτου - Οι περιοχές

Νέα φαινόμενα με βροχές και μπόρες αναμένονται την Παρασκευή με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι αρχικά θα έχουμε φαινόμενα στα βόρεια της Θράκης και την Χαλκιδική. Ενώ, από το απόγευμα και το βράδυ τοπικά φαινόμενα θα έχουμε σε Άρτα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπως επίσης από το Βόλο και νοτιότερα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 21 βαθμούς, στα νότια τους 20 και στα βόρεια της χώρας από 12 έως και 20 βαθμούς. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 23 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 15 έως και 22 βαθμούς.

Το Σάββατο θα έχουμε λιακάδα και τοπικές συννεφιές, ενώ δεν αποκλείεται στα δωδεκάνησα να έχουμε νέες μπόρες. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι καλός.