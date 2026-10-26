Κίνηση φιλίας από τον υπουργό Υγείας στον υπουργό Άμυνας.

Μετά από μια ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με αφορμή την παγκόσμια μέρα, ο υπουργός Υγείας έσπευσε να τον συγχαρεί δημόσια, σημειώνοντας πως «πράγματι η πρόληψη σώζει ζωές».

Μπορεί η αφορμή να ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα, ωστόσο στην πολιτική οι δημόσιες φιλοφρονήσεις έχουν τη σημασία τους. Ειδικά δεδομένου ότι στις αρχές Οκτωβρίου ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε αφήσει αιχμές για τους υπουργούς που απουσίασαν από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, με πολλούς να θεωρούν ότι φωτογράφιζε τον Νίκο Δένδια. Στο παρελθόν, άλλωστε, είχε εξαπολύσει αιχμές για υπουργούς που «κρύβονται στα δύσκολα», κάνοντας λόγο για τη «δόξα των κρυπτομένων».

Μέσω Χ φαίνεται ότι ο Αδ. Γεωργιάδης θέλει να αμβλυνθούν οι εντυπώσεις ότι στέκεται κριτικά απέναντι στον Ν. Δένδια και αυτό δεν μπορεί παρά να αποτελεί στρατηγική επιλογή μακράς πνοής.

Α.