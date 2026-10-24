Παράλληλα εξέφρασε προς τις οικογένειες των θυμάτων και προς τον Μακαριώτατο τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την ελπίδα για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

Καταδίκασα απερίφραστα την αποτρόπαιη τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ της Ιορδανίας, ανέφερε στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποίησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄.

Παράλληλα εξέφρασε προς τις οικογένειες των θυμάτων και προς τον Μακαριώτατο τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την ελπίδα για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

«Διαβεβαίωσα τον Μακαριώτατο για την αμέριστη συμπαράστασή μας προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τη στήριξή μας στους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας τους και της ελεύθερης άσκησης της πίστης τους», κατέληξε ο κ Δένδιας.

{https://x.com/nikosdendias/status/2113928096097210527}