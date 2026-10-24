Όπως υποστηρίζει, παρά τα κονδύλια ύψους 6,7 δισ. ευρώ που διατέθηκαν για τη Δημόσια Διοίκηση, τα αποτελέσματα σε επίπεδο ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων παραμένουν περιορισμένα.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ασκεί ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Γρηγόρης Θεοδωράκης, επικαλούμενος έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε δήλωσή του, ο ίδιος χαρακτηρίζει το Ταμείο Ανάκαμψης «χαμένη ευκαιρία», υποστηρίζοντας ότι τα μεγάλα χρηματοδοτικά ποσά δεν συνοδεύτηκαν από αντίστοιχα ουσιαστικά αποτελέσματα στον εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για τη Δημόσια Διοίκηση στη χώρα μας διατέθηκαν 6,7 δισ. ευρώ, ποσό που, όπως αναφέρει, αντιστοιχεί στον τρίτο μεγαλύτερο προϋπολογισμό μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον συγκεκριμένο τομέα.

Αναλυτικά:

«6,7 δισεκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη Δημόσια Διοίκηση στη χώρα μας, ο τρίτος μεγαλύτερος προϋπολογισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις απορροφήσεις, όμως η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αποκαλυπτική.

Από τις τρεις τυπικά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, στην πραγματικότητα μόνο μία εμφάνισε σημαντική πρόοδο.

Στον τομέα του σχεδιασμού της δημόσιας πολιτικής και των κρατικών ενισχύσεων, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Οι στόχοι πιάνονται τυπικά, αλλά στην πράξη δεν έχουμε καμιά ουσιαστική μεταρρύθμιση, καμία βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με δυο λόγια, 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο βρόντο.

Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεσμευόμαστε για κανόνες, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα κυρίως απόλυτο σεβασμό στο δημόσιο χρήμα».

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