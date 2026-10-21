«Καλούμε τη νέα γενιά, καλούμε όλους πολίτες να διαδηλώσουν ειρηνικά και η κυβέρνηση να σταματήσει να σπέρνει εκ των προτέρων μια υπόνοια επεισοδίων για να φοβίσει στον κόσμο», δήλωσε ο Τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ.

«Είμαστε δίπλα στους πολίτες με ειρηνικό τρόπο» δήλωσε ο Γρηγόρης Θεοδωράκης στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Παράλληλα κάλεσε την «κυβέρνηση να σταματήσει να σπέρνει εκ των προτέρων μια υπόνοια επεισοδίων για να φοβίσει στον κόσμο» διαπιστώνοντας ότι «μάλλον η κυβέρνηση φοβάται τις λαϊκές αντιδράσεις».

«Εμείς καταδικάζουμε απερίσπαστα κάθε μορφή βίας, κάθε επεισόδιο, καθαρές κουβέντες, ξάστερες. Δεν θα ακούσετε κάτι άλλο από εμάς. Εμείς θα συμμετέχουμε στις διαδηλώσεις, καθαρά δημόσια, με το πρόσωπό μας όχι με κουκούλες, εμείς δεν θα βγούμε από στενά να κάνουμε επεισόδια, εμείς βγαίνουμε ανοιχτά δημόσια και στηρίζουμε τις κινητοποίηση των πολιτών, γιατί θεωρούμε ότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν διέξοδο και αναγκάζονται να μένουν στην οικία των γονιών τους μέχρι 40 ετών», είπε ο Τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ.

«Γιατί οι φοιτητές περνάνε σε κορυφαίες σχολές και δεν μπορούν να πάνε σπουδάσουν. Γιατί ο έντιμος αγρότης της χώρας δεν βρίσκει το δίκιο του γιατί κάποια λαμόγια μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, τρώνε τα λεφτά που πρέπει να πάνε στην πραγματική παραγωγή. Γιατί ο μισθωτός δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Γιατί ο συνταξιούχος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, γιατί ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας στενάζει από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, συνέχισε και πρόσθεσε:

«Είμαστε δίπλα στους πολίτες με ειρηνικό τρόπο. Καλούμε τη νέα γενιά, καλούμε όλους πολίτες να διαδηλώσουν ειρηνικά και η κυβέρνηση να σταματήσει να σπέρνει εκ των προτέρων μια υπόνοια επεισοδίων για να φοβίσει στον κόσμο. Μάλλον η κυβέρνηση φοβάται τις λαϊκές αντιδράσεις».

{https://www.youtube.com/watch?v=r42fIAX5IUE}