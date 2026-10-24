Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ίδιος.

Στο πλευρό των υπερχρεωμένων νοικοκυριών που κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους τάσσεται το ΚΚΕ, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να αναδεικνύει τις κοινωνικές συνέπειες των πλειστηριασμών και να ζητά την ανάληψη άμεσων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την προστασία της λαϊκής κατοικίας.

Σε δήλωσή του για τη σημερινή κινητοποίηση, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος αναφέρεται στην περίπτωση μιας 87χρονης στην Ισπανία και ενός 73χρονου στην Πετρούπολη, οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς στέγη, χρησιμοποιώντας τις δύο περιπτώσεις ως παραδείγματα των συνεπειών που μπορεί να έχει η απώλεια της κατοικίας.

Όπως υποστηρίζει, τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν ένα σύστημα στο οποίο η στέγη αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και η προστασία της κατοικίας υποχωρεί μπροστά στα συμφέροντα τραπεζών, εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και επενδυτικών ομίλων.

Αναλυτικά:

«Η 87χρονη στην Ισπανία και ο 73χρονος στην Πετρούπολη, που βρέθηκαν στο δρόμο, αποδεικνύουν τη βαρβαρότητα ενός συστήματος που αντιμετωπίζει τη στέγη ως εμπόρευμα για να κερδίζουν τράπεζες, funds και όμιλοι.

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Γι’ αυτό ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους φορείς που σήμερα κινητοποιούνται ενάντια στους πλειστηριασμούς, με όλους όσοι κάνουν πράξη το σύνθημα "τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός".

Απαιτούμε άμεση νομοθετική κατοχύρωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, κατάργηση του απαράδεκτου νομοθετικού πλαισίου ΝΔ - Τσίπρα - ΠΑΣΟΚ, παύση κάθε μορφής αναγκαστικής εκτέλεσης πλειστηριασμών από πλευράς τραπεζών σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών, να επιστραφούν στις λαϊκές οικογένειες τα σπίτια που με απαράδεκτο και καταχρηστικό τρόπο άρπαξαν τα κοράκια των servicers και των funds. Εδώ και τώρα πρόγραμμα λαϊκής στέγης με κρατική χρηματοδότηση με ανασύσταση του ΟΕΚ, ανέγερση φοιτητικών εστιών, αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου.

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να σωθούν τα σπίτια του λαού!».