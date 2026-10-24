Την απερίφραστη καταδίκη της για την τρομοκρατική επίθεση σε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία εκφράζει η ΕΛ.Α.Σ., ζητώντας παράλληλα από την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία των Χριστιανών και τη διασφάλιση του θρησκευτικού πλουραλισμού στη Μέση Ανατολή.

Την έντονη αντίδρασή της για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία στην περιοχή Χαμούντ της Ιορδανίας εκφράζει, με ανακοίνωσή του, ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. Το κόμμα καταδικάζει την ενέργεια που αποδίδει σε τζιχαντιστική οργάνωση, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και δηλώνει την αμέριστη στήριξή του προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση είχε τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς και 34 τραυματίες, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τους συγγενείς και τους οικείους των θυμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των θρησκευτικών κοινοτήτων και διαφύλαξης της δυνατότητας ειρηνικής συνύπαρξης διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών.

Αναλυτικά:

«Η ΕΛΑΣ καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στο Χαμούντ της Ιορδανίας από τζιχαντιστική οργάνωση, με τραγικό απολογισμό, 7 νεκρούς και 34 τραυματίες.

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Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων και δηλώνουμε την αμέριστη στήριξη μας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πράξει τα μέγιστα για να στηρίξει τους Χριστιανούς και τον θρησκευτικό πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή υποστηρίζοντας έμπρακτα το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛ.Α.Σ. επανέρχεται στην πρότασή της για επανεργοποίηση της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή όπου συγκροτήθηκε το 2015, ειδικά με την ευκαιρία της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».