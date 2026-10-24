Τι ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, η χώρα μας παραμένει δεσμευμένη στις αρχές και αξίες του Καταστατικού Χάρτη και στο τρίπτυχο Διάλογος - Διπλωματία - Δημοκρατία, όπως είχα υπογραμμίσει κατά την επίσημη παρουσίαση της ελληνικής υποψηφιότητας (16/3/2023) για την εκλογή της Ελλάδας ως Μη Μόνιμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στο κοινωνικό δίκτυο Χ με αφορμή τα 81 χρόνια από την έναρξη ισχύος του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

Με τη φετινή επέτειο, όπως τόνισε, να συμπίπτει με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας από την Ελλάδα.

«Και είναι σημαντικό ότι χάρη και στην εκλογή της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η Ελλάδα έχει λόγο στην εκλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2113880649366933779}