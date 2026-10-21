Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα βρίσκεται σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα στη Βοστώνη θα βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη (21/10) και αύριο, Πέμπτη (22/10), ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα παραστεί το απόγευμα (τοπική ώρα) στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Massachusetts Institute of Technology Sea Grant Program (MITSG) και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), στο Γενικό Προξενείο της Βοστώνης.

Επιπλέον, κατά την επίσκεψή του στη Βοστώνη θα συναντηθεί με τον Καθηγητή Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Harvard, Γιώργο Βέλμαχο, με αντικείμενο συζήτησης τη δημιουργία του πρότυπου Κέντρου Τραύματος, εντός των εγκαταστάσεων του 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Θα συναντηθεί επίσης με ακαδημαϊκούς φορείς αμερικανικών πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και στελέχη αμερικανικών εταιρειών που ειδικεύονται στους τομείς της ρομποτικής, της καινοτομίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κυβερνοάμυνας και της Κυβερνοασφάλειας, καθώς και των διαστημικών τηλεπικοινωνιών.