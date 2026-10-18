Τι ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Μήνυμα για την Ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα έστειλε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Δένδιας, τιμώντας τη μνήμη του Παύλου Μελά και υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της ιστορικής αλήθειας απέναντι σε κάθε προσπάθεια παραχάραξής της.

Με αφορμή την επέτειο της 13ης Οκτωβρίου, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη σημασία του Μακεδονικού Αγώνα για την ελληνική ιστορία, χαρακτηρίζοντάς τον ένδοξη σελίδα της πατρίδας.

{https://x.com/nikosdendias/status/2111698723679961484?s=48&t=dJFRW3Ar5JDE5D2u7yu5MQ}

Στην ανάρτησή του, ο κ. Δένδιας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα την Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα, σε ανάμνηση του ηρωικού θανάτου του Παύλου Μελά, στις 13/10/1904. Ο Μακεδονικός Αγώνας αποτελεί ένδοξη σελίδα της Ιστορίας της Πατρίδας μας. Η διαφύλαξη της ιστορικής αλήθειας απέναντι σε κάθε προσπάθεια παραχάραξης, είναι διαρκές χρέος μας».