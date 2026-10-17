Τις ευχές του στην ΟΝΝΕΔ για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή της έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κάνοντας αναφορά στους αγώνες για τις φιλελεύθερες αρχές και αξίες.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τις ευχές του προς την οργάνωση, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε την ΟΝΝΕΔ ως τη μεγαλύτερη πολιτική νεολαία της Ελλάδας και αναφέρθηκε στη μακρά πορεία της, εκφράζοντας παράλληλα την υπερηφάνειά του για τους αγώνες που, όπως σημείωσε, δόθηκαν για την προάσπιση των φιλελεύθερων αρχών και αξιών.

Στο μήνυμά του, ο κ. Δένδιας έγραψε:

«Θερμές ευχές στην ΟΝΝΕΔ, τη μεγαλύτερη πολιτική νεολαία της Ελλάδας, για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της.

Πάντα υπερήφανος για τους αγώνες που δώσαμε για τις φιλελεύθερες αρχές και αξίες».

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