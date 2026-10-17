«Άλλο πράγμα οι αντιστασιακοί και άλλο τα Ες Ες».

Σφοδρή επίθεση στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, εξαπέλυσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή τις δηλώσεις του για το ΚΚΕ και την εξίσωση των δύο πολιτικών άκρων. Ο κ. Ζαχαριάδης κάνει λόγο για «ντροπή» και «επικίνδυνες πολιτικές αναλύσεις», κατηγορώντας τον γραμματέα της ΝΔ ότι με τη ρητορική του υπονομεύει τη Δημοκρατία και συμβάλλει στην κανονικοποίηση της Ακροδεξιάς.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τις τοποθετήσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος, σχολιάζοντας την εκλογική απήχηση του κόμματος που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, υποστήριξε ότι ο κομμουνισμός και ο ναζισμός βρίσκονται στην ίδια πολιτική «ζυγαριά».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, με δημόσια παρέμβασή του, άσκησε δριμεία κριτική στον γραμματέα της ΝΔ, τονίζοντας ότι οι δηλώσεις αυτές προσβάλλουν τόσο τη δημοκρατική παράδοση της χώρας όσο και την ελληνική ιστορία.

«Οι χθεσινές δηλώσεις Κυρανάκη είναι ντροπή για κόμμα που ανήκει στο λεγόμενο συνταγματικό τόξο. Είναι ντροπή για κάθε πολίτη δημοκράτη. Είναι ντροπή για την ελληνική ιστορία.

Οι τοξικές δηλώσεις του γραμματέα της ΝΔ δεν είναι τυχαίες. Είναι σε συνέχεια των δηλώσεων του ότι το ακρωνύμιο ΕΛ.Α.Σ. παραπέμπει στον εμφύλιο, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός ήταν η μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση στην κατοχή που πολεμούσε τους ναζί και τους φασιστές και αφοπλίστικε το 1945.

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Από χρόνια ο κ.Κυρανάκης και άλλοι στη ΝΔ που περνώντας ο χρόνος από γραφική μειοψηφία γίνονται πλειοψηφία στο κόμμα τους έχουν υποστηρίξει την εξίσωση του κομμουνισμού με το φασισμό.

Ανιστόρητο σε μια χώρα με εκατοντάδες μαρτυρικά χωριά, επικίνδυνο σε κάθε χώρα που βίωσε τη θηριωδία των ναζί.

Άλλο πράγμα οι το ΕΑΜ, η ΕΠΟΝ, ο Ε.Λ.Α.Σ. ,οι Παρτιζάνοι και άλλο πράγμα τα Ες - Ες, η Βέρμαχτ και οι χίτες.

Αλλο πράγμα ο Άρης Βελουχιώτης και ο Στέφανος Σαράφης και άλλο ο Γεώργιος Τσολάκογλου.

Αλλο πράγμα ο Κουτσούμπας και ο Παφίλης και άλλο πράγμα ο Κασιδιάρης και ο υπόκοσμος της Χρυσής Αυγής.

Με αυτές τις λογικές και τις πολιτικές αναλύσεις έχει γεμίσει ακροδεξιούς και φασιστές το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη.

Δεν υπάρχει πιο ακραίος λόγος από το να νομιμοποιείς τους φασίστες στην συνείδηση του κόσμου, από το να εξισώνεις ένα κόμμα συνταγματικά αναγνωρισμένο εδώ και 52 χρόνια με τους εγκληματίες και τους δολοφόνους. Δεν οχυρώνεις έτσι τη Δημοκρατία, την υπονομεύεις.

Να χαίρονται το γραμματέα τους όσοι πέρασαν τα νιάτα τους αλλά και τα πιο ώριμα χρόνια τους στην Αριστερά και στην Κεντροαριστερά σε όλες τις εκδοχές της. Η σιωπή είναι ντροπή και απόλυτη απαξίωση. Δεν είναι φιλελεύθερα αυτά που λέει - δεν ανακαλεί και επαναλαμβάνει ο γραμματέας της ΝΔ, είναι η μετάβαση σε εξέλιξη προς την alt-right» ανέφερε.