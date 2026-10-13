«Γράφτηκα μέλος στην ΕΛΑΣ και θα δίνω το παρών στην κοινωνία και στο δημόσιο διάλογο για να μπορέσω να ισχυροποιήσω αυτό το πολιτικό ρεύμα οτιδήποτε άλλο θα το αποφασίσει η ηγεσία του κόμματος», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Τους λόγους της προσχώρησής του στην ΕΛΑΣ εξήγησε ο Κώστας Ζαχαριάδης λίγη ώρα μετά τη σχετική ανακοίνωσή του στα social media.

«Αυτό το οποίο βαραίνει μέσα μου και πήρα αυτή την απόφαση είναι μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε με ορίζοντα τις εκλογές να υπάρξει η πολιτική αλλαγή, να ηττηθεί αυτή η κυβέρνηση, και νομίζω ότι έτσι όπως είναι διαρθρωμένο το πολιτικό σύστημα ο χώρος ο οποίος και εμένα με κινητοποιεί πολιτικά και εκφράζει τις ιδέες μου και τις αξίες μου αλλά και που έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει πλειοψηφικό προοδευτικό ρεύμα είναι ο χώρος της ΕΛΑΣ με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα», είπε στα Παραπολιτικά 90,1 και πρόσθεσε:

«Θεωρώ ότι σαν πρόσωπο έχει και την εμπειρία και τις δυνατότητες και τα εχέγγυα για να μπορέσει να πετύχει κάτι τέτοιο το οποίο προφανώς είναι ένα εγχείρημα δύσκολο αλλά νομίζω ότι με συσπείρωση και πανστρατιά μπορούμε να το πετύχουμε».

Για το άρθρο του Θανάση Καρτερού

«Με την χθεσινή του τοποθέτηση ο Αλ. Τσίπρας έβαλε τα πράγματα στη θέση τους δηλαδή ότι εμάς η θέση μας με τα άλλα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου βεβαίως είναι ανταγωνιστική αλλά είναι σε πολιτικό επίπεδο, με ανταλλαγή επιχειρημάτων, με διάλογο και με προσπάθεια να υπάρχουν ανοιχτές γέφυρες επικοινωνίες και ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η ΝΔ. Με αυτή την έννοια τα πράγματα είναι σωστά τοποθετημένα και οριοθετημένα για την επόμενη περίοδο», είπε και συνέχισε: «Θα εκτιμηθεί την επόμενη περίοδο πόσο βοήθησε ή δεν βοήθησε το άρθρο του κ. Καρτερού νομίζω όμως ότι η τοποθέτηση του αρχηγού είναι σαφής. Για να μπορέσει να δημιουργηθεί πλειοψηφικό πολιτικό ρεύμα και να ηττηθεί ο χώρος ο συντηρητικός ο «εμφύλιος» στο χώρο τον προοδευτικό δεν βοηθάει».

«Πιστεύω στον διάλογο και τους ήπιους τόνους»

«Εγώ συνεργάζομαι με την παράταξη του ΠΑΣΟΚ στο δήμο της Αθήνας πιστεύω στις συνεργασίες άρα πιστεύω στο διάλογο, στους ήπιους τόνους βεβαίως θα έχουμε διαφορές, βεβαίως θα έχουμε κόντρες κάπου μπορεί να ανέβουν οι τόνοι πρέπει όμως θα υπάρχει ένα πλαίσιο ευπρέπειας», απάντησε για το αν θα αποκαλούσε ο ίδιος ως «βλάκα» τον Νίκο Ανδρουλάκη και συνέχισε:

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«Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις διαφορές και τα πεδία των συγκλίσεων και των συγκρούσεων. Για εμάς πεδίο συγκλίσεων, προγραμματικού διαλόγου στη βάση της κοινωνίας και των ψηφοφόρων είναι ο προοδευτικός χώρος και πρέπει όλους τους προοδευτικούς πολίτες να αγκαλιάσουμε και πολιτικός αντίπαλος με αντιπαράθεση και πολιτική ένταση είναι ο χώρος της ΝΔ. Από εκεί και πέρα αυτά τα οποία λέει ο κ. Τσουκαλάς και ο κ. Ανδρουλάκης για τον Τσίπρα δεν προχωράνε στον προοδευτικό κόσμο γιατί αν προχωράγανε επί τρία χρόνια που ήταν μόνοι τους χωρίς Τσίπρα θα είχαν κάνει αυτοί τη διαφορά εφόσον δεν το κάνανε θα πρέπει να προβληματιστούνε.

Για το αν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές

«Εγώ γράφτηκα μέλος στην ΕΛΑΣ και θα δίνω το παρών στην κοινωνία και στο δημόσιο διάλογο για να μπορέσω να ισχυροποιήσω αυτό το πολιτικό ρεύμα οτιδήποτε άλλο θα το αποφασίσει η ηγεσία του κόμματος», τόνισε για το αν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές.