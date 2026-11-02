Στην πραγματικότητα το αλκοόλ δεν ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος. Αντίθετα, μπορεί να επιταχύνει την απώλεια θερμότητας και να αυξήσει τον κίνδυνο υποθερμίας.

Η αντίληψη ότι ένα αλκοολούχο ποτό μας ζεσταίνει όταν βρισκόμαστε σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Ωστόσο, πρόκειται για μια παραπλανητική αίσθηση, η οποία οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο το αλκοόλ επηρεάζει τη λειτουργία του οργανισμού.

«Υπάρχει η αίσθηση της ζεστασιάς, αλλά στην πραγματικότητα αυτή δεν ανταποκρίνεται σε αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος», εξηγεί ο Γουίνστον Μόργκαν, καθηγητής Τοξικολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου.

Πώς επηρεάζει το αλκοόλ τη θερμοκρασία του σώματος

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος ελέγχεται από τον υποθάλαμο, μια περιοχή του εγκεφάλου που συντονίζει τις αντιδράσεις του οργανισμού στις μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.

Όταν ζεσταινόμαστε, τα αιμοφόρα αγγεία κοντά στην επιφάνεια του δέρματος διαστέλλονται, μια διαδικασία γνωστή ως αγγειοδιαστολή. Με αυτόν τον τρόπο, περισσότερο θερμό αίμα φτάνει στην επιφάνεια του δέρματος, επιτρέποντας στη θερμότητα να διαφύγει προς το περιβάλλον.

Αντίθετα, όταν κρυώνουμε, τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται, περιορίζοντας τη ροή του αίματος προς το δέρμα και συμβάλλοντας στη διατήρηση της θερμότητας στο εσωτερικό του σώματος.

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Το αλκοόλ παρεμβαίνει σε αυτόν τον φυσιολογικό μηχανισμό. Προκαλεί διαστολή των αιμοφόρων αγγείων κοντά στην επιφάνεια του δέρματος, ακόμη και όταν η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος δεν έχει αυξηθεί.

Έτσι, περισσότερο θερμό αίμα φτάνει στην επιφάνεια του δέρματος, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ζεσταινόμαστε. Μάλιστα, μπορεί να αισθανθούμε τόσο ζεστά ώστε να βγάλουμε κάποιο ρούχο.

«Περισσότερο αίμα κατευθύνεται προς το δέρμα, γεγονός που μας δημιουργεί την αίσθηση της ζεστασιάς. Στην πραγματικότητα, όμως, απλώς ανακατανέμεται το αίμα», εξηγεί ο Μόργκαν.

Ο κίνδυνος

Το πρόβλημα είναι ότι η αυξημένη ροή αίματος προς την επιφάνεια του δέρματος διευκολύνει την απώλεια θερμότητας προς το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος μπορεί να μειωθεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο υποθερμίας, ιδιαίτερα όταν επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο κίνδυνος γίνεται μεγαλύτερος όταν κάποιος, παρασυρμένος από την ψευδή αίσθηση ζεστασιάς, αφαιρεί ρούχα ή παραμένει εκτεθειμένος στο κρύο.

«Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος μειώνεται», επισημαίνει ο καθηγητής.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: Ένα αλκοολούχο ποτό μπορεί να δημιουργεί προσωρινά την αίσθηση ότι ζεσταινόμαστε, αλλά δεν αποτελεί μέσο προστασίας από το κρύο. Αντίθετα, σε χαμηλές θερμοκρασίες, η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο απώλειας θερμότητας και υποθερμίας.

Με πληροφορίες από Guardian