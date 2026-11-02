«Δεν θα περιμένουμε να τραυματιστεί παιδί» καταγγέλλουν οι γονείς και ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων για τις υποδομές του 26ού Δημοτικού στην Κυψέλη.

Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση των σχολικών υποδομών και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών διατυπώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 26ου Δημοτικού Σχολείου στην Κυψέλη, μετά την αποκόλληση και πτώση τμήματος σοβά από οροφή στεγασμένου χώρου του προαυλίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής γιορτής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, κομμάτι από την ήδη εμφανώς φθαρμένη οροφή αποκολλήθηκε και κατέληξε σε παρτέρι, αποφεύγοντας ευτυχώς να τραυματίσει κάποιον από τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Οι γονείς επισημαίνουν ότι το τμήμα που έπεσε, αφού έσπασε σε κομμάτια, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, εάν βρισκόταν κάποιος στο σημείο. Παράλληλα, κάνουν λόγο για εκτεταμένες φθορές και σαθρά τμήματα σε άλλες οροφές, μεταξύ των οποίων εκείνες που καλύπτουν κεντρικές εισόδους προς τις αίθουσες διδασκαλίας και τις μαθητικές τουαλέτες.

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Καταγγελίες για κακοτεχνίες και προβλήματα συντήρησης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι οι φθορές εμφανίζονται, σύμφωνα με τον Σύλλογο, μόλις έναν χρόνο μετά τις εργασίες βαψίματος του σχολείου από συνεργείο του Δήμου, το καλοκαίρι του 2025. Οι εκπρόσωποι των γονέων υποστηρίζουν ότι, παρά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τότε, παρέμειναν προβλήματα και κακοτεχνίες, ενώ κάνουν λόγο για βαψίματα σε φθαρμένα μεταλλικά φρεάτια, σαθρά κιγκλιδώματα και ετοιμόρροπα τμήματα οροφών. Παράλληλα, θέτουν ζήτημα έλλειψης βασικών υποδομών προσβασιμότητας για μαθητές και άτομα με κινητικές δυσκολίες, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα την απουσία κατάλληλης τουαλέτας ΑμεΑ, αναβατορίου και την ανάγκη διόρθωσης της κλίσης της ράμπας, τη στιγμή που στο σχολείο φοιτά μαθητής της ΣΤ΄ Δημοτικού που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο.

Αναπάντητο αίτημα για έλεγχο του σχολικού κτιρίου

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γονέων αναφέρεται και σε επείγον αίτημα που είχε καταθέσει στις 29 Σεπτεμβρίου προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, ζητώντας έλεγχο της ασφάλειας του σχολικού κτιρίου. Όπως καταγγέλλεται, το αίτημα παραμένει μέχρι σήμερα αναπάντητο, παρά την πρωτοκόλλησή του και την προώθησή του στις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επισημαίνουν οι γονείς «Καταγγέλουμε επίσης, ότι επείγον αίτημά μας από τις 29 Σεπτεμβρίου προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Δ/νση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων για έλεγχο ασφάλειας του σχολικού μας κτιρίου, καθώς το κτίριο είναι παλαιό και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, παραμένει αναπάντητο. Πέρα από την πρωτοκόλλησή του και την προώθησή του σε αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, το μόνο που ακολούθησε, παρά και τα αντίστοιχα αιτήματα από την πλευρά του ίδιου του Σχολείου καθώς και των δύο συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων, ήταν η πτώση σοβάδων το πρωί της 27ης Οκτωβρίου»

«Δεν θα συνηθίσουμε να κινδυνεύουν τα παιδιά μας»

Οι γονείς ζητούν την άμεση, ουσιαστική και ριζική αποκατάσταση όλων των φθορών, με υπεύθυνη εκτέλεση των εργασιών και χωρίς πρόχειρες παρεμβάσεις. Τονίζουν ότι «Η πολιτική της απαξίωσης του Δημόσιου Σχολείου αποτελεί την καθημερινότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας στο σύνολό της. Και τα εγκληματικά προβλήματα που εκδηλώνονται στη Σχολική Στέγη είναι μέρος ακριβώς αυτής της πολιτικής. Και βέβαια το 26ο Δημοτικό Αθηνών δεν είναι το μοναδικό σχολείο όπου πέφτουν σοβάδες. Μερικά από τα κραυγαλέα περιστατικά είναι αυτά στα πρόσφατα ανακαινισμένα στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου 21ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και 1ο Λύκειο Νέου Ηρακλείου, ενώ από την αρχή της χρονιάς μετράμε επίσης πτώσεις σοβάδων σε Πάτρα, Λαμία, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Ναύπλιο.» «Δεν θα σωπάσουμε απέναντι στην εγκληματική έκθεση των μελών της σχολικής κοινότητας σε κίνδυνο. Δεν θα τη συνηθίσουμε. Δεν την επιτρέπουμε!». Οι γονείς απαιτούν εδώ και τώρα ουσιαστική αποκατάσταση των φθορών και έλεγχο της ασφάλειας του σχολικού κτιρίου.