Παρέμεινε 40 λεπτά στον ανακριτικό γραφείο περιγράφοντας όσα έγιναν το 2018, ενώ ήταν προπονητής του Άρη και αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον Φάρο Κερατσινίου.

Για περίπου 40 λεπτά κατέθετε στον 9ο τακτικό ανακριτή ο Παναγιώτης Γιαννάκης για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ. Μίλησε για την «αντιδεοντολογική» αποβολή του σε αγώνα μπάσκετ, όταν ήταν προπονητής του Άρη, το 2018. «Πρέπει να θωρακίσουμε το ελληνικό μπάσκετ», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ο οποίος είναι ένα από τα πρόσωπα που στηρίζει την κατηγορία σε βάρος των εμπλεκομένων για τους στημένους αγώνες, παρέμεινε 40 λεπτά στον ανακριτικό γραφείο περιγράφοντας όσα έγιναν το 2018, ενώ ήταν προπονητής του Άρη και αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον Φάρο Κερατσινίου .

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης φέρεται ως ένα από τα «θύματα» της δράσης των κατηγορουμένων καθώς η αποβολή του, με διπλή τεχνική ποινή, ήταν αποτέλεσε «δώρο» στην προσπάθεια χειραγώγησης του αποτελέσματος. Αυτό έχει αποκαλύψει στην κατάθεσή του ένας από τους βασικούς μάρτυρες στην υπόθεση λέγοντας χαρακτηριστικά: « «ταρίφα» για τους διαιτητές, σύμφωνα με τον μάρτυρα, ήταν 5.000 ευρώ. Το έργο που αναλάμβαναν ήταν φέρουν εις πέρας το «στημένο» αγώνα, με αθέμιτες και παράνομες ενέργειες, κατάφωρα άδικες στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως το 2018 που αποβλήθηκε ο προπονητής του Άρη, Παναγιώτης Γιαννάκης. «Συναντηθήκαμε στο lntercontinental με τον έναν από τους δύο διαιτητές του αγώνα και μου ζήτησε προκαταβολή το ποσό των 5.000 ευρώ, δηλώνοντας ότι ελέγχει και τον δεύτερο διαιτητή τον οποίον εγώ δεν συνάντησα ποτέ. Επειδή είχα πάει έτοιμος — είχα πάρει χρήματα μαζί μου- του τα έδωσα σε ένα φάκελο, αφού πρώτα πήγα στην τουαλέτα, προκειμένου να μετρήσω το ακριβές ποσό των 5000 ευρώ. Αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα και χαμογελώντας μου είπε «στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα το δεις». Το δώρο είχε να κάνει με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, προπονητή του Άρη, με τον οποίο είχε κακές σχέσεις. Τον απέβαλε με δύο τεχνικές ποινές, πριν το ημίχρονο, κάτι εξαιρετικά σπάνιο και δη για έναν προπονητή με το ειδικό βάρος του κ. Γιαννάκη. Όταν τον απέβαλε, γύρισε εκεί που καθόμουν και μου έκλεισε το μάτι. Οι οπαδοί της Λάρισας χειροκρότησαν τον κ. Γιαννάκη κατά την έξοδό του, αναγνωρίζοντας το άδικο της τιμωρίας του».

Ο κατηγορούμενος διαιτητής , Τάσος Πηλοΐδης ο οποίος αρνείται ότι χρηματίστηκε για να «σφυρίξει» κατά παραγγελία σε αγώνες υποστηρίζει πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι αναφορές του μάρτυρα για τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναγιώτης Γιαννάκης χαρακτήρισε αντιδεοντολογική την αποβολή, ερωτώμενος από τον ανακριτή.

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«Πάντα έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και θα βρει αυτή τρόπο για να θωρακίσουμε το ελληνικό μπάσκετ» είπε εξερχόμενος των δικαστηρίων ο κ. Γιαννάκης συμπληρώνοντας πως «όλα αυτά κάνουν κακό στο μπάσκετ, με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν βγαίνουν συμπεράσματα». Όπως εξήγησε, ο ίδιος είχε τυπικές σχέσεις με τον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ, ενώ αναφερόμενος στην επίμαχη ημέρα σημείωσε πως «αισθάνθηκα αδύναμος και ότι ο τρόπος που αποβλήθηκα δεν ήταν δεοντολογικός». Πάντως ξεκαθάρισε πως δε θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΕΟΚ, δηλώνοντας όμως έτοιμος να συνδράμει όποιον χρειαστεί τη βοήθεια του.

Εν τω μεταξύ η ΚΑΕ ΑΕΚ κατέθεσε το πρωί δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας, ενώ σε ανάλογη κίνηση θα προχωρήσει η ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο στενός συνεργάτης του , επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης και οι διαιτητές Πέτρος Παπαπέτρου και Ηλίας Κορομηλά. Στη Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη επιβλήθηκε κατ' οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι» ενώ απαγορεύτηκε η ενασχόληση τους με το μπάσκετ.

Η έρευνα για την υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη και το ενδεχόμενο να υπάρξει διεύρυνση των κατηγοριών αλλά και των κατηγορουμένων είναι ανοικτό.