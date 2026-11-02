Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να κρατήσετε τα ποντίκια μακριά από τον χώρο σας.

Το τελευταίο πράγμα που θέλετε κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι να βρεθείτε αντιμέτωποι με εισβολή τρωκτικών. Αυτοί οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες μπορούν να τρυπώσουν απαρατήρητοι στο σπίτι και να αναπαραχθούν με ταχύτατους ρυθμούς, μετατρέποντας ένα μικρό πρόβλημα σε ανεξέλεγκτη εστία μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες.

Για να γλιτώσετε αυτή την ταλαιπωρία, υπάρχουν ορισμένα προληπτικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε ώστε να κρατήσετε τα ποντίκια μακριά από τον χώρο σας.

Συνομιλήσαμε με ειδικούς στις απεντομώσεις και τις μυοκτονίες για να μάθουμε πώς θα προστατεύσετε το σπίτι σας πριν σφίξουν τα κρύα, εξασφαλίζοντας έναν ήσυχο χειμώνα χωρίς τρωκτικά.

1. Σφραγίστε κάθε πιθανό σημείο εισόδου

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα στη λίστα της προστασίας είναι η κάλυψη όλων των σημείων από όπου θα μπορούσε να τρυπώσει ένα τρωκτικό. Οι ειδικοί συνιστούν να ελέγξετε προσεκτικά τα εξής σημεία:

Λάστιχα και στεγανοποίηση σε πόρτες και παράθυρα : Αν περνάει φως κάτω από τις πόρτες ή γύρω από τα κουφώματα, το λάστιχο χρειάζεται αντικατάσταση ή επισκευή. Μια απλή γραμμή σιλικόνης ή αρμόστοκου μπορεί να καλύψει τις μικρές σχισμές, αλλιώς αντικαταστήστε πλήρως τα φθαρμένα μονωτικά λάστιχα.

: Αν περνάει φως κάτω από τις πόρτες ή γύρω από τα κουφώματα, το λάστιχο χρειάζεται αντικατάσταση ή επισκευή. Μια απλή γραμμή σιλικόνης ή αρμόστοκου μπορεί να καλύψει τις μικρές σχισμές, αλλιώς αντικαταστήστε πλήρως τα φθαρμένα μονωτικά λάστιχα. Θεμέλια και τοίχοι : Οι μικρές ρωγμές και τρύπες στα θεμέλια ή τους εξωτερικούς τοίχους αποτελούν ανοιχτή πρόσκληση. Για ρωγμές που δεν επηρεάζουν τη στατικότητα του κτιρίου, χρησιμοποιήστε επαγωγικό ή ταχύπηκτο τσιμέντο (υδραυλικό τσιμέντο) για να τις καλύψετε.

: Οι μικρές ρωγμές και τρύπες στα θεμέλια ή τους εξωτερικούς τοίχους αποτελούν ανοιχτή πρόσκληση. Για ρωγμές που δεν επηρεάζουν τη στατικότητα του κτιρίου, χρησιμοποιήστε επαγωγικό ή ταχύπηκτο τσιμέντο (υδραυλικό τσιμέντο) για να τις καλύψετε. Γκαραζόπορτες : Όπως ισχύει για τις πόρτες και τα παράθυρα, η πόρτα του γκαράζ δεν πρέπει να αφήνει καθόλου φως να περνά από κάτω. Αλλάξτε τα φθαρμένα στεγανοποιητικά λάστιχα ή χρησιμοποιήστε σύρμα/μεταλλικό πλέγμα για να φράξετε μεγαλύτερες οπές.

: Όπως ισχύει για τις πόρτες και τα παράθυρα, η πόρτα του γκαράζ δεν πρέπει να αφήνει καθόλου φως να περνά από κάτω. Αλλάξτε τα φθαρμένα στεγανοποιητικά λάστιχα ή χρησιμοποιήστε σύρμα/μεταλλικό πλέγμα για να φράξετε μεγαλύτερες οπές. Σωληνώσεις και αεραγωγοί : Χρησιμοποιήστε σύρμα κατσαρόλας (ατσαλόσυρμα) μαζί με σφραγιστικό υλικό (π.χ. αφρό πολυουρεθάνης ή σιλικόνη) για να καλύψετε τα κενά γύρω από σωλήνες και αεραγωγούς. Για να εμποδίσετε τα ποντίκια να σκαρφαλώσουν μέσα σε αεραγωγούς, καλύψτε τα ανοίγματα με λεπτό μεταλλικό πλέγμα (κοτετσόσυρμα).

: Χρησιμοποιήστε σύρμα κατσαρόλας (ατσαλόσυρμα) μαζί με σφραγιστικό υλικό (π.χ. αφρό πολυουρεθάνης ή σιλικόνη) για να καλύψετε τα κενά γύρω από σωλήνες και αεραγωγούς. Για να εμποδίσετε τα ποντίκια να σκαρφαλώσουν μέσα σε αεραγωγούς, καλύψτε τα ανοίγματα με λεπτό μεταλλικό πλέγμα (κοτετσόσυρμα). Στέγες, σοφίτες και γείσα: Τοποθετήστε λεπτό μεταλλικό πλέγμα ή μεταλλικά ελάσματα μόνωσης γύρω από αυτά τα σημεία για να αποκλείσετε την πρόσβαση.

Ο Γιώργος Λιακόπουλος προειδοποιεί να μην αφήνετε καμία σχισμή ανοιχτή, όσο μικρή κι αν φαίνεται. «Ακόμη και μια τρύπα έξι χιλιοστών αρκεί για να χωρέσει ένα ποντίκι», σημειώνει. «Αν έχετε αμφιβολία για κάποιο σημείο, σφραγίστε το αμέσως».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Φροντίστε τον εξωτερικό χώρο

Ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα είναι η απομάκρυνση βρωμιάς και υπολειμμάτων από την αυλή ή τον κήπο, καθώς και το κλάδεμα των θάμνων που βρίσκονται κοντά στους τοίχους, οι οποίοι μπορούν να μετατραπούν σε κρυψώνες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Τα ποντίκια συχνά σκαρφαλώνουν σε κλαδιά δέντρων ή θάμνους που ακουμπούν στο σπίτι και στη συνέχεια βρίσκουν κάποιο άνοιγμα για να περάσουν στο εσωτερικό.

«Στοιβάζετε τα καυσόξυλα και κρατάτε τα διάφορα αντικείμενα του κήπου σε απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων από το σπίτι», συμβουλεύει ο Λι Ένγκελ. «Αυτά τα σημεία αποτελούν συχνά εστίες φωλιάσματος που προσελκύουν τα τρωκτικά».

3. Αποθηκεύστε τα τρόφιμα με ασφάλεια

Για να μην προσελκύσετε ποντίκια στο σπίτι, εξαλείψτε κάθε διαθέσιμη πηγή τροφής και νερού. Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι οι κάδοι απορριμμάτων κλείνουν ερμητικά και είναι τοποθετημένοι σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι, καθώς τα ανοιχτά σκουπίδια προσελκύουν αμέσως ποντίκια και αρουραίους.

Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι όλα τα τρόφιμα μέσα στο σπίτι ή στο γκαράζ είναι προστατευμένα, συμπεριλαμβανομένων των τροφών και του νερού για τα κατοικίδια.

«Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε ερμητικά κλειστά δοχεία, καθαρίζετε αμέσως τα ψίχουλα και μην αφήνετε την τροφή του κατοικιδίου σας εκτεθειμένη κατά τη διάρκεια της νύχτας», τονίζει ο Ένγκελ.

4. Τοποθετήστε προληπτικά παγίδες

Ως προληπτικό μέτρο, οι ειδικοί προτείνουν την τοποθέτηση μίας ή δύο παγίδων σε στρατηγικά σημεία του σπιτιού, ώστε να πιάσετε εγκαίρως κάποιο τρωκτικό αν καταφέρει να εισβάλει.

Ο Λιακόπουλος συνιστά την τοποθέτηση παγίδων πίσω από ηλεκτρικές συσκευές στην κουζίνα, στη σοφίτα και στο υπόγειο, καθώς αυτά είναι τα πιο συνήθη σημεία που κινούνται και κρύβονται τα ποντίκια.

Αν οι κλασικές παγίδες σας προκαλούν δυσφορία, υπάρχουν στο εμπόριο παγίδες ζωντανής σύλληψης (κλουβιά/κουτιά), τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ώστε να τα απελευθερώσετε στη συνέχεια στη φύση.

5. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο επαγγελματικού ελέγχου

Αν θέλετε να είστε απόλυτα σίγουροι ότι έχετε καλύψει κάθε πιθανό ενδεχόμενο, οι ειδικοί αναφέρουν ότι ένας επαγγελματικός έλεγχος από εξειδικευμένο συνεργείο δεν βλάπτει ποτέ.

«Τονίζω πάντα τη σημασία των τακτικών επιθεωρήσεων ώστε να προλαμβάνουμε τις προσβολές από τρωκτικά πριν εκδηλωθούν», αναφέρει ο Λιακόπουλος. «Η έγκαιρη ανίχνευση είναι το κλειδί. Γι' αυτό έχετε το νου σας για περιττώματα, σημάδια από ροκανίσματα ή θορύβους γρατζουνίσματος στους τοίχους - αποτελούν ξεκάθαρες ενδείξεις παρουσίας τρωκτικών».

Πηγή: thespruce.com