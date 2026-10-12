Είναι πιθανό να χάσουμε μυική μάζα και να αυξηθεί το λίπος, αλλά μετατρέπεται το ένα στο άλλο;

Είναι μια αντίληψη αρκετά διαδεδομένη και ένας «φόβος» όσων αποφασίζουν να κάνουν ένα διάλειμμα από τη γυμναστική: θα μετατραπούν οι μύες τους σε λίπος;

«Αυτό δεν ισχύει», λέει ο Λι Μπριν, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Λέστερ και ειδικός στη φυσιολογία μυών, που σημειώνει ότι συχνά ακούει ανθρώπους να λένε πως έχουν την αίσθηση ότι οι μύες τους έχουν «μαλακώσει» ή δεν τους νιώθουν το ίδιο «τονισμένους».

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει βιοχημική σύνδεση ανάμεσα στους δύο τύπους ιστών. Οι μύες και το λίπος είναι κάτι διαφορετικό. «Δεν υπάρχει γνωστή διαδικασία στο ανθρώπινο σώμα που να υποστηρίζει τη μετατροπή των μυών σε λίπος, ή το αντίθετο», επισημαίνει ο Μπριν.

Πώς προκύπτει η σύγχυση με τους μύες και το λίπος

Πιστεύει ότι η σύγχυση προκύπτει από αυτό που συμβαίνει όταν σταματάμε να γυμναζόμαστε, ιδιαίτερα όταν «κόβουμε» τις προπονήσεις με αντιστάσεις. Ενδέχεται να αρχίσουμε να χάνουμε μέρος της μυικής μάζας που «χτίσαμε» μέσω των προπονήσεων. Και αν συνεχίσουμε να τρώμε τις ίδιες ποσότητες, ενώ γυμναζόμαστε λιγότερο, μπορεί να προκύψει θερμιδικό πλεόνασμα, το οποίο είναι πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση του σωματικού λίπους.

«Αυτός ο συνδυασμός μείωσης της μυικής μάζας και πιθανής αύξησης του λίπους μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι το ένα μετατρέπεται στο άλλο. Κάτι που δεν ισχύει», ξεκαθαρίζει ο καθηγητής.

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Το τι τρώμε έχει σημασία

Αν κάνουμε ένα διάλειμμα μερικών εβδομάδων από το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθούμε συνήθως, αλλά παραμείνουμε σχετικά δραστήριοι, είναι πιθανότερο να παρατηρήσουμε λιγότερες αλλαγές σε σύγκριση με την περίπτωση που μείνουμε εντελώς αδρανείς για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εξαιτίας ενός τραυματισμού.

Το τι τρώμε κατά τη διάρκεια αυτή της αποχής από την άσκηση μπορεί να επηρεάσει το πόσο μυική και λιπώδη μάζα θα αποκτήσουμε ή θα χάσουμε. Ο Μπριν συμβουλεύει να διατηρήσουμε την πρόσληψη πρωτεΐνης σε υψηλό επίπεδο και να μειώσουμε ελαφρώς τις θερμίδες που καταναλώνουμε.

Το σώμα μας αλλάζει διαρκώς και μικρές διακυμάνσεις στη μυική και τη λιπώδη μάζα κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων από την προπόνηση είναι σε γενικές γραμμές κάτι φυσιολογικό, επισημαίνει. «Οι μικρές διακυμάνσεις δεν αποτελούν συνήθως λόγω ανησυχίας, εφόσον διατηρούνται σταθερές συνήθειες άσκησης και διατροφής, σε βάθος μηνών και ετών», καταλήγει.

Πηγή: Guardian