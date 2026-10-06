Πώς τα επεξεργασμένα τρόφιμα επηρεάζουν τον ανθρώπινο μεταβολισμό και τις εγκεφαλικές δραστηριότητες.

Είναι πιθανό δύο γεύματα να θεωρούνται σχεδόν πανομοιότυπα από άποψη θερμίδων, πρωτεϊνών, λιπαρών και υδατανθράκων, αλλά ο οργανισμός να αντιδρά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο όταν καταναλώνονται.

Αυτό ακριβώς ήταν και το ερώτημα μίας μελέτης που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Virginia Tech του Ινστιτούτου Βιοϊατρικής Έρευνας Fralin, σύμφωνα με το medicalxpress.com.

Οι μελετητές, θέλησαν να εξετάσουν αν ο τρόπος επεξεργασίας ενός τροφίμου μπορεί να επηρεάζει τον μεταβολισμό πέρα από τη διατροφική του σύσταση.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν 57 υγιείς ενήλικες άνθρωποι ηλικίας 18 έως 45 ετών, οι οποίοι κλήθηκαν να καταναλώσουν σε διαφορετικές συνεδρίες, δύο γεύματα των 300 θερμίδων: ένα ελαφρώς επεξεργασμένο και ένα υπερεπεξεργασμένο.

Τα δύο γεύματα ήταν σχεδόν πανομοιότυπα ως προς τους υδατάνθρακες, τα λιπαρά, τις πρωτεΐνες, τις θερμίδες, το νερό και το αλάτι, με τις διαφορές σε όλα αυτά τα στοιχεία να είναι μικρότερες από 1%.

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Σύμφωνα, ωστόσο, με τα πορίσματα, παρά τη διατροφική τους ομοιότητα, η αντίδραση του οργανισμού ήταν αισθητά διαφορετική.

Η αντίδραση του οργανισμού μετά την κατανάλωση του υπερεπεξεργασμένου και του επεξεργασμένου γεύματος

Παρότι τα δύο γεύματα είχαν σχεδόν ίδια διατροφική σύσταση, ο οργανισμός αντέδρασε διαφορετικά.

Μετά την κατανάλωση του υπερεπεξεργασμένου γεύματος, οι ερευνητές διαπίστωσαν πολύ υψηλή απόκριση της ινσουλίνης, ενώ το σάκχαρο παρέμενε ελαφρώς υψηλότερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με το ελάχιστο επεξεργασμένο γεύμα. Παράλληλα, διαφοροποιήθηκε ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός χρησιμοποίησε τους υδατάνθρακες ως πηγή ενέργειας, καθώς και η συνολική ενεργειακή δαπάνη.

Η αντίδραση του εγκεφάλου

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας αφορά τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκε η λειτουργία του εγκεφάλου.

Οι μελετητές, μέσω μαγνητική τομογραφίας, παρακολούθησαν τις αντιδράσεις του εγκεφάλου, όταν οι συμμετέχοντες έβλεπαν την εικόνα των τροφίμων.

Αυτό που διαπιστώθηκε είναι η διαφορετική εγκεφαλική δραστηριότητα σε περιοχές που σχετίζονται με το κίνητρο και την ανταμοιβή.

Οι συμμετέχοντες ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν σκόπευαν να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για την αγορά ενός υπερεπεξεργασμένου τροφίμου.

Οι μελετητές, τόνισαν ότι δεν είναι ακόμη γνωστό πιο ακριβώς χαρακτηριστικό της επεξεργασίας ευθύνεται για τις διαφορές που παρουσιάζει η κατανάλωση των γευμάτων στον εγκέφαλο και τον ανθρώπινο μεταβολισμό.

Το υπερεπεξεργασμένο γεύμα περιέχει περισσότερα πρόσθετα, ενώ, παρά το γεγονός ότι είχε μετρηθεί η συνολική ποσότητα φυτικών ινών, δεν εξετάστηκε αναλυτικά η φυσική και χημική δομή των τροφίμων.

Το βασικότερο εύρημα της μελέτης είναι ότι η μεταβολική και εγκεφαλική αντίδραση σε ένα γεύμα μπορεί να διαφέρει ακόμη και όταν οι βασικές διατροφικές παράμετροι παραμένουν σχεδόν ίδιες.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο τρόπος επεξεργασίας των τροφίμων ενδέχεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός και ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται σε αυτά, χωρίς ωστόσο οι ερευνητές να έχουν προσδιορίσει ποιο ακριβώς χαρακτηριστικό της επεξεργασίας ευθύνεται για τις διαφορές.