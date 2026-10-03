Μία νέα μελέτη αναφέρει ότι όσο περισσότερα βήματα ημερησίως κάνει ένας έφηβος τόσο λιγότερα συμπτώματα ψυχικής υγείας παρουσιάζουν.

Όταν πρόκειται για την εφηβεία και την ψυχική υγεία οι ενήλικες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα παιδιά πλέον βρίσκονται σε ένα άκρως μεταβατικό στάδιο στη ζωή τους.

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι όσο περισσότερα βήματα κάνουν οι έφηβοι ημερησίως, τόσο λιγότερα συμπτώματα ψυχικής υγείας τείνουν να παρουσιάζουν αργότερα.

Σύμφωνα με το medicalxpress.com, οι ερευνητές που ανέλαβαν τη μελέτη παρακολούθησαν 5.515 εφήβους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ηλικίας 11 έως 12 ετών.

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της έρευνας φορούσαν μία συσκευή που κατέγραφε τις κινήσεις τους ημερησίως και για τρεις εβδομάδες, με σκοπό να καταγραφεί με ακρίβεια η καθημερινή τους δραστηριότητα.

Έναν χρόνο αργότερα, οι ερευνητές αξιολόγησαν την κατάσταση της ψυχική τους υγείας, εξετάζοντας συμπτώματα όπως άγχος, την διάθεσή τους και προβλήματα συμπεριφοράς.

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Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας

Τα αποτελέσματα της μελέτης, έδειξαν ότι οι έφηβοι που έκαναν λιγότερα από 5.000 βήματα την ημέρα παρουσίαζαν περισσότερα συμπτώματα.

Αντίθετα, όσοι έκαναν περίπου 8.000 βήματα παρουσίαζαν λιγότερα, ενώ εκείνοι που έφταναν τα 12.000 ή περισσότερα βήματα ημερησίως παρουσίαζαν τα λιγότερα συμπτώματα από όλους.

Τα αποτελέσματα ωστόσο, δεν συνδυάζονται απαραίτητα με το γεγονός ότι οι έφηβοι θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά 12.000 βήματα ημερησίως με σκοπό την διατήρηση μίας υγιούς ψυχικής κατάστασης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμη και η σταδιακή αύξηση της ημερήσιας κίνησης μπορεί να κάνει τη διαφορά, καθώς 1.000 έως 2.000 επιπλέον βήματα την ημέρα, από οποιοδήποτε αρχικό στάδιο, συνδέθηκαν με καλύτερη εικόνα στην ψυχική υγεία και στη δομή του εγκεφάλου των εφήβων.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξήγησαν ότι η περισσότερη κίνηση δεν είναι απαραίτητο να συνδυάζεται με την έντονη σωματική άσκηση.

Μικρές διαφορές στην καθημερινότητα που σχετίζονται με την κίνηση βοηθούν στην ρύθμιση των συναισθημάτων.

Η μελέτη ωστόσο, είναι παρατηρητική. Αυτό σημαίνει ότι αν και παρουσιάζει μία σύνδεση μεταξύ των δύο δεδομένων, δεν αποδεικνύει απαραίτητα ότι τα περισσότερα βήματα οδηγούν στην καλύτερη ψυχική υγεία.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας λοιπόν, δεν προκύπτει ένας συγκεκριμένος αριθμός βημάτων που είναι απαραίτητα για όλους τους εφήβους. Στην προκειμένη μελέτη ωστόσο, τα 12.000 ή περισσότερα βήματα ημερησίως συνδέθηκαν με τα λιγότερα συμπτώματα, ενώ ακόμη και 1.000 επιπλέον βήματα την ημέρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.