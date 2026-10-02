Το 2021 ίδρυσε στο Μπέντονβιλ του Αρκάνσας την Alice L. Walton School of Medicine, επενδύοντας 250 εκατομμύρια δολάρια στο εγχείρημα..

Η περιουσία της Άλις Γουόλτον συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς η κληρονόμος της οικογένειας που δημιούργησε τη Walmart βλέπει την αξία της συμμετοχής της στον κολοσσό του λιανεμπορίου να ενισχύεται. Παράλληλα, η ίδια έχει στρέψει μεγάλο μέρος της δημόσιας και φιλανθρωπικής της δράσης στην τέχνη και τα τελευταία χρόνια, στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Forbes, μέσα σε έναν χρόνο, έως τον Μάρτιο του 2026, η καθαρή περιουσία της αυξήθηκε κατά περίπου 33 δισεκατομμύρια δολάρια, αγγίζοντας τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η 76χρονη Γουόλτον δεν είναι σήμερα στέλεχος ούτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Walmart. Ωστόσο, η οικονομική της θέση εξακολουθεί να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις οικογενειακές συμμετοχές στην εταιρεία που ίδρυσε ο πατέρας της, Σαμ Γουόλτον.

Από τη Walmart στα χρηματοοικονομικά

Η επαγγελματική διαδρομή της Άλις Γουόλτον δεν παρέμεινε για μεγάλο διάστημα συνδεδεμένη με το λιανεμπόριο.

Μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο Trinity το 1971, εργάστηκε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στη Walmart ως αγοραστής παιδικών ενδυμάτων. Στη συνέχεια στράφηκε στον χρηματοοικονομικό κλάδο, όπου εργάστηκε ως χρηματίστρια στην EF Hutton και αργότερα ανέλαβε επενδυτικές δραστηριότητες στην Arvest, την οικογενειακή τράπεζα των Γουόλτον.

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Το 1988 ίδρυσε τη δική της επενδυτική τράπεζα, τη Llama Co. Η εταιρεία παρέμεινε σε λειτουργία για περίπου μία δεκαετία, προτού κλείσει μετά την κρίση στην αγορά ομολόγων το 1998.

Παρότι η προσωπική της επαγγελματική πορεία απομακρύνθηκε από τη Walmart, η οικονομική της σχέση με την οικογενειακή επιχείρηση παρέμεινε ιδιαίτερα σημαντική.

Ο πλούτος της παραμένει δεμένος με τη Walmart

Η Γουόλτον συνδιαχειρίζεται τη Walton Enterprises, μία από τις εταιρείες μέσω των οποίων η οικογένεια Γουόλτον διατηρεί σημαντικές συμμετοχές στη Walmart.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση πληρεξουσίου της Walmart για το 2026, η Walton Enterprises κατέχει περίπου 3 δισεκατομμύρια μετοχές της εταιρείας, ενώ διαθέτει δικαιώματα ψήφου για εκατοντάδες εκατομμύρια επιπλέον μετοχές που συνδέονται με το Walton Family Holdings Trust.

Η Γουόλτον διαθέτει επίσης μετοχές της Walmart απευθείας. Ως αποτέλεσμα, η μεταβολή της χρηματιστηριακής αξίας της Walmart έχει άμεση επίδραση στην αποτίμηση του πλούτου της.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι η ίδια δεν έχει διοικητικό ρόλο στην εταιρεία, η Walmart εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό οικονομικό πυλώνα της περιουσίας της.

Η ιατρική σχολή των 250 εκατ. δολαρίων

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η Άλις Γουόλτον έχει διευρύνει σημαντικά τη φιλανθρωπική της δραστηριότητα.

Το 2021 ίδρυσε στο Μπέντονβιλ του Αρκάνσας την Alice L. Walton School of Medicine, επενδύοντας 250 εκατομμύρια δολάρια στο εγχείρημα.

Η σχολή ξεκίνησε να δέχεται φοιτητές το 2025, με την πρώτη τάξη να αποτελείται από 48 άτομα. Το τετραετές πρόγραμμα έχει προβλέψει απαλλαγή από τα δίδακτρα για τις πρώτες πέντε τάξεις φοιτητών, ενώ οι σπουδαστές εξακολουθούν να καλύπτουν άλλα έξοδα, όπως το κόστος διαβίωσης.

Με τη δεύτερη ομάδα φοιτητών να ξεκινά τις σπουδές της το φθινόπωρο του 2026, ο συνολικός αριθμός των φοιτητών ανέρχεται πλέον σε 96.

Το εκπαιδευτικό μοντέλο της σχολής επιχειρεί να συνδυάσει την παραδοσιακή ιατρική εκπαίδευση με αντικείμενα που σχετίζονται με την τέχνη, την ευεξία, τη διατροφή και την άσκηση.

Η ίδια η Γουόλτον έχει υποστηρίξει ότι οι γιατροί χρειάζονται μεγαλύτερη εκπαίδευση σε ζητήματα όπως η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα, καθώς θεωρεί ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης δεν προσφέρει πάντοτε τα κατάλληλα κίνητρα για τον χρόνο που απαιτείται, ώστε οι γιατροί να συζητούν αυτά τα θέματα με τους ασθενείς.

Η τέχνη συναντά την ιατρική

Η σύνδεση της τέχνης με την ιατρική δεν είναι τυχαία επιλογή για την Άλις Γουόλτον.

Η ίδια έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της φιλανθρωπικής της δραστηριότητας στον πολιτισμό και την τέχνη. Το ενδιαφέρον αυτό μεταφέρεται πλέον και στην ιατρική εκπαίδευση, καθώς η σχολή στο Μπέντονβιλ επιχειρεί να εντάξει την καλλιτεχνική προσέγγιση στην εκπαίδευση των μελλοντικών γιατρών.

Πρόκειται για ένα σχετικά νέο εκπαιδευτικό εγχείρημα και ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπός του δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί. Οι δύο πρώτες τάξεις φοιτητών αποτελούν, ουσιαστικά, το πρώτο στάδιο εφαρμογής του μοντέλου που έχει σχεδιάσει η Γουόλτον.

Νέα επένδυση 350 εκατ. δολαρίων στην υγεία

Η δραστηριότητά της στον χώρο της υγείας δεν περιορίζεται στην ιατρική σχολή.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, το Alice L. Walton Foundation ανακοίνωσε συνεργασία με τη Mercy και την Cleveland Clinic για τη δημιουργία μιας νέας πανεπιστημιούπολης υγειονομικής περίθαλψης στο Μπέντονβιλ.

Το ίδρυμα της Γουόλτον έχει δεσμεύσει 350 εκατομμύρια δολάρια για το έργο, το οποίο περιλαμβάνει ένα νοσοκομείο 250 κλινών και ένα κέντρο καρκίνου.

Το πρώτο κτίριο του συγκροτήματος θα είναι κέντρο εξειδικευμένης φροντίδας με έμφαση στις καρδιολογικές υπηρεσίες και σύμφωνα με τον σχεδιασμό αναμένεται να λειτουργήσει το 2029.

Στόχος του έργου είναι να συγκεντρώσει νοσοκομειακές και εξειδικευμένες υπηρεσίες, έρευνα και τεχνολογία, ενισχύοντας παράλληλα την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για τις κοινότητες του Αρκάνσας και ιδιαίτερα τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Στο ίδιο «κύμα» με άλλους δισεκατομμυριούχους

Η χρηματοδότηση της ιατρικής εκπαίδευσης από εξαιρετικά εύπορους φιλάνθρωπους έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2024, η Ruth Gottesman δώρισε 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο Albert Einstein College of Medicine, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η απαλλαγή των φοιτητών από τα δίδακτρα.

Αντίστοιχα, η φιλανθρωπική οργάνωση του Michael Bloomberg ανακοίνωσε δωρεά 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins για τη στήριξη της ιατρικής εκπαίδευσης και την κάλυψη διδάκτρων φοιτητών.

Η περίπτωση της Γουόλτον παρουσιάζει, ωστόσο, μια διαφορετική διάσταση: η χρηματοδότησή της δεν αφορά μόνο ένα ήδη υπάρχον πανεπιστημιακό ίδρυμα, αλλά συνδέεται με τη δημιουργία μιας νέας ιατρικής σχολής.

Η Walmart παραμένει ο οικονομικός πυρήνας

Παρά τη στροφή της προς την τέχνη, την εκπαίδευση και την υγεία, η Walmart εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό στοιχείο πίσω από την οικονομική θέση της Άλις Γουόλτον.

Η αύξηση της περιουσίας της κατά περίπου 33 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν χρόνο, σύμφωνα με την εκτίμηση του Forbes, αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την άνοδο της αξίας των οικογενειακών συμμετοχών στη Walmart.

Την ίδια ώρα, η φιλανθρωπική της δραστηριότητα περνά σε μια νέα φάση, με την ιατρική σχολή να διευρύνεται, τη δεύτερη ομάδα φοιτητών να έχει ήδη ξεκινήσει και τη νέα πανεπιστημιούπολη υγείας να βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης.

Για την Άλις Γουόλτον, η κληρονομιά της Walmart εξακολουθεί να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την περιουσία της, ενώ η ίδια επιχειρεί να διαμορφώσει ένα διαφορετικό αποτύπωμα μέσα από την τέχνη, την εκπαίδευση και πλέον την υγειονομική περίθαλψη.

Πηγή: timesofindia