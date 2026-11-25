Κοντά στη Σάμη ο σεισμός.

Σεισμός σημειώθηκε στην Κεφαλονιά, κοντά στη Σάμη, λίγο μετά τις 20:00 της Τετάρτης (25/11).

Στις 20:07 καταγράφηκε δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σάμης και το εστιακό βάθος ήταν 18,6 χιλιόμετρα, αναφέρουν τα ίδια στοιχεία.

{https://x.com/LastQuake/status/2125653112874500119}

Ένα λεπτό νωρίτερα, στις 20:06 έγινε σεισμός 2,4 Ρίχτερ, στην ίδια περιοχή. Το επίκεντρο αυτής της δόνησης ήταν 3 χιλιόμετρα βόρεια- βορειοανατολικά της Σάμης, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.