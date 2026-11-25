Σε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρά σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, η ΑΔΕΔΥ, με κύρια αιτήματα την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και τις αυξήσεις των μισθών.

Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται από το πρωί η χώρα, με την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ να επηρεάζει τη λειτουργία του Δημοσίου, των νοσοκομείων και της εκπαίδευσης.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι ναυτεργάτες αφήνοντας δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, ενώ με στάσεις εργασίας λειτουργούν τα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ, Προαστιακός).

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, η ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ειδικότερα, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί:

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, με επαναφορά των αντίστοιχων επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απώλειες εισοδήματος των προηγούμενων ετών.

Αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που έχουν υποστεί οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στην ακρίβεια και στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών με επαρκή χρηματοδότηση και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους εργαζομένους.

Προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών, με ενίσχυση της λειτουργίας τους προς όφελος των πολιτών.

Η κινητοποίηση αφορά τους εργαζομένους στις δημόσιες υπηρεσίες και στους κλάδους που καλύπτονται από τις ομοσπονδίες-μέλη της ΑΔΕΔΥ.

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