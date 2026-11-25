Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται από το πρωί η χώρα, με την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ να επηρεάζει τη λειτουργία του Δημοσίου, των νοσοκομείων και της εκπαίδευσης.
Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι ναυτεργάτες αφήνοντας δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, ενώ με στάσεις εργασίας λειτουργούν τα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ, Προαστιακός).
Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, η ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Ειδικότερα, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί:
- Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, με επαναφορά των αντίστοιχων επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.
- Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απώλειες εισοδήματος των προηγούμενων ετών.
- Αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που έχουν υποστεί οι δημόσιοι υπάλληλοι.
- Αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στην ακρίβεια και στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.
- Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών με επαρκή χρηματοδότηση και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
- Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους εργαζομένους.
- Προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών, με ενίσχυση της λειτουργίας τους προς όφελος των πολιτών.
- Η κινητοποίηση αφορά τους εργαζομένους στις δημόσιες υπηρεσίες και στους κλάδους που καλύπτονται από τις ομοσπονδίες-μέλη της ΑΔΕΔΥ.
LIVE
-
Απεργιακός ξεσηκωμός στο Άργος12:00:40
Στους δρόμους βγήκαν σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, αγρότες και φορείς της Αργολίδας, συμμετέχοντας στη μεγάλη 24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία.
Επίκεντρο των κινητοποιήσεων στον νομό είναι η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση που πραγματοποιείται στην Πλατεία Αγίου Πέτρου στο Άργος, στις 10:30 το πρωί.
-
«Δώστε λεφτά για μισθούς, συντάξεις, στέγη, υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία»11:56:33
Μέλη εργατικών σωματείων και φορέων, συνταξιούχοι και φοιτητές αλλά και απλοί πολίτες της Θεσσαλονίκης διεκδικούν μεταξύ άλλων ουσιαστικές αυξήσεις στις μισθούς και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.
Στο άγαλμα Βενιζέλου έχει στηθεί εξέδρα από όπου εκπρόσωποι των σωματείων πραγματοποιούν ομιλίες.
{https://www.youtube.com/watch?v=akEmuNVhqrE&t=2s}
-
Εικόνες από τη προσυγκέντρωση του ΠΑΜΕ11:40:07
-
Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην προσυγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ11:34:15
Πάνω από το υπουργείο Εργασίας και οι Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς μαζί με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
-
Κουτσούμπας: «Η σημερινή απεργία προάγγελος αντεπίθεσης του εργατικού κινήματος»11:28:18
Η δήλωση του ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα:
«Η πολιτική και οι στόχοι της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την εξασφάλιση της κερδοφορίας μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και τη συμμετοχή της στους πολεμικούς σχεδιασμούς έχουν οδηγήσει το λαό μας συνεχώς να πληρώνει με τη μεγάλη ακρίβεια, με τη φοροληστεία, με την καθήλωση των μισθών στα επίπεδα του 2009, με την ουσιαστική ληστεία των συντάξεων του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο και τόσα άλλα. Λοιπόν, η σημερινή πανεργατική πανελλαδική απεργία, που στέφεται ήδη από μεγάλη επιτυχία σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ουσιαστικά οργανωμένη με αποφασιστικότητα απ' τα κάτω, απ' τους ίδιους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους, τα σωματεία τους, τους συλλόγους τους, με τη συμμετοχή επίσης αγροτών, κτηνοτρόφων στην επαρχία, αυτοαπασχολούμενων, επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων στις πόλεις, της νεολαίας μας, των φοιτητών, των μαθητών, είναι ο προάγγελος μιας νέας περιόδου ανάτασης, αντεπίθεσης του εργατικού λαϊκού κινήματος σε συντονισμό με τα κινήματα των άλλων χωρών της Ευρώπης, όλου του κόσμου. Προχωράμε καλά»
-
Κλειστά τα θέατρα σήμερα Τετάρτη11:23:53
{https://x.com/Hellenic_Actors/status/2125216690434654311}
-
AEGEAN και SKY EXPRESS ακυρώνουν πτήσεις εσωτερικού11:22:11
Η συμμετοχή των τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων στην απεργία επηρεάζει τη λειτουργία 15 περιφερειακών αεροδρομίων.
Συγκεκριμένα, δεν πραγματοποιούνται προγραμματισμένες πτήσεις στα αεροδρόμια της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.
Ποιες πτήσεις ακυρώνει η AEGEAN
Η AEGEAN ανακοίνωσε την ακύρωση των παρακάτω πτήσεων εσωτερικού:
OA 098/099: Λήμνος – Ικαρία – Λήμνος
OA 040/041: Αθήνα – Ικαρία – Αθήνα
OA 074/075: Αθήνα – Πάρος – Αθήνα
OA 062/063: Αθήνα – Πάρος – Αθήνα
OA 012/013: Αθήνα – Νάξος – Αθήνα
OA 024/025: Αθήνα – Μήλος – Αθήνα
OA 044/095: Αθήνα – Σητεία – Κάσος – Κάρπαθος – Ρόδος
Ποιες πτήσεις ακυρώνει η SKY EXPRESS
Ακυρώσεις ανακοίνωσε και η SKY express για τα παρακάτω δρομολόγια:
GQ 460: Αθήνα – Κάρπαθος
GQ 461: Κάρπαθος – Αθήνα
GQ 400: Αθήνα – Νάξος
GQ 401: Νάξος – Αθήνα
GQ 440: Αθήνα – Κύθηρα
GQ 441: Κύθηρα – Αθήνα
GQ 470: Αθήνα – Πάρος
GQ 471: Πάρος – Αθήνα
GQ 20: Αθήνα – Σύρος
GQ 21: Σύρος – Αθήνα
GQ 2: Αθήνα – Καστοριά – Κοζάνη – Αθήνα
-
Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης11:18:38
-
Και τα ταξί στη μεγάλη απεργία11:10:17
{https://x.com/sfyrodrepano/status/2125516291691687953}
-
Καλλιτεχνικό δρώμενο από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο11:09:29
{https://x.com/PAMEhellas/status/2125506336959926563}
-
Πού θα πραγματοποιηθούν οι βασικές συγκεντρώσεις11:08:11
Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας:
Αθήνα: Προπύλαια, στις 10:30.
Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου, στις 10:30.
Πειραιάς: Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, στις 10:00.
Πάτρα: Εργατικό Κέντρο, στις 10:30.
Ηράκλειο: Πλατεία Ελευθερίας, στις 10:00.
Λάρισα: Κεντρική πλατεία, στις 10:30.
Βόλος: Πλατεία Ελευθερίας, στις 10:30.
Ιωάννινα: Εργατικό Κέντρο, στις 10:00.
Χανιά: Δημοτική Αγορά, στις 10:00.
Καλαμάτα: Πεζόδρομος Αριστομένους, στις 10:30.
-
Και οι αγρότες στην απεργία της Τετάρτης11:07:07
Οι κινητοποιήσεις των αγροτών, ξεκίνησαν ήδη από την Λάρισα και τον Βόλο και συνεχίζονται σήμερα, ανήμερα της γενικής απεργίας.
Αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις, έχοντας μαζί τους συμβολικό αριθμό τρακτέρ.
Η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προετοιμασία των αγροτών για πιθανές μεγαλύτερες κινητοποιήσεις ενόψει των Χριστουγέννων.
-
Συγκεντρώσεις και πορείες σε περισσότερες από 60 πόλεις11:05:44
{https://exchange.glomex.com/video/v-dn45l9r5ilq9?integrationId=40599y14juihe6ly}