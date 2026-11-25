Εξηγήσεις από τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη και τον Αλέξη Τσίπρα για τις καταγγελίες περί αναθέσεων έργων στον Δήμο Στυλίδας και τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ ζητά το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενο δημοσίευμα των «Παραπολιτικών».

Εξηγήσεις από τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη και τον Αλέξη Τσίπρα για τις καταγγελίες περί αναθέσεων έργων στον Δήμο Στυλίδας και τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ ζητά το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενο δημοσίευμα της εφημερίδας «Παραπολιτικά».

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, φέρεται να συνδέεται επιχειρηματικά με τον μέχρι πρότινος προφυλακισμένο δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προχωρούσε σε αναθέσεις έργων σε εταιρείες που συνδέονται με τον επιχειρηματικό του συνεταίρο, χωρίς διαγωνισμό και με μικρές εκπτώσεις.

Σύμφωνα με όσα επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, οι εταιρείες αυτές φέρονται να έλαβαν συνολικά 752.000 ευρώ μέσα σε διάστημα ενός έτους από τις συγκεκριμένες αναθέσεις.

Τα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ

Η ανακοίνωση θέτει, παράλληλα, ερωτήματα προς τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ και τη σχέση τους με τη χρηματοδότηση του κόμματος.

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ επικαλείται συνέντευξη του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, στην οποία, όπως υποστηρίζει, ο ίδιος αποκάλυψε ότι χρήματα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ, καθώς υπηρεσίες του κόμματος στεγάζονται στα γραφεία εταιρείας του.

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«Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις για τις τριγωνικές σχέσεις που αποκαλύπτονται», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας παράλληλα από τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί για το ζήτημα.

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ στρέφει τα πυρά του κατά του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι ενώ εμφανίζεται να προβάλλει ένα διαφορετικό πολιτικό μοντέλο απέναντι στις πρακτικές αναθέσεων και διαφθοράς, οι υποδομές του κόμματός του στεγάζονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, με χρήματα που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις.