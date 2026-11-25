Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 8,12 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 72 εκατ. ευρώ τον στόχο των 8,048 δισ. ευρώ.

Με τον ΦΠΑ να κρατά τα σκήπτρα των φορολογικών εισπράξεων, αλλά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων να κινούνται χαμηλότερα από τις προβλέψεις, έκλεισε το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026 για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 8,12 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 72 εκατ. ευρώ τον στόχο των 8,048 δισ. ευρώ, αλλά υπολείπεται του πλεονάσματος των 10,248 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δείχνουν ότι οι φορολογικές εισπράξεις ανήλθαν σε 62,756 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 31 εκατ. ευρώ ή 0,1% τον επικαιροποιημένο στόχο που έχει ενσωματωθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2027.

Πίσω από τη συνολική εικόνα των φορολογικών εσόδων, ωστόσο, διαμορφώνεται ένα σκηνικό διαφορετικών ταχυτήτων, με τον ΦΠΑ να καλύπτει τις απώλειες από άλλες κατηγορίες φόρων και να διατηρεί τη μερίδα του λέοντος στις εισπράξεις του Δημοσίου.

Πρωταγωνιστής ο ΦΠΑ – Κάτω από τον στόχο οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Ο ΦΠΑ αναδεικνύεται στον μεγάλο πρωταγωνιστή του δεκαμήνου, καθώς έφερε στα κρατικά ταμεία 26,292 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 44 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση μεταξύ των βασικών κατηγοριών φόρων, με τις εισπράξεις από τον συγκεκριμένο φόρο να αντιστοιχούν σχεδόν στο 42% των συνολικών φορολογικών εσόδων.

Θετικό πρόσημο εμφανίζουν και οι φόροι ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι απέφεραν 2,214 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 6 εκατ. ευρώ τις προβλέψεις.

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Στο μέτωπο της φορολογίας εισοδήματος, οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν σε 22,447 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 14 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τη διαφορά έκαναν οι λοιποί φόροι εισοδήματος, με υπέρβαση 33 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη φορολογία των φυσικών προσώπων κινήθηκαν εντός στόχου.

Αντίθετα, χαμηλότερες των προσδοκιών ήταν οι εισπράξεις από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5,946 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση 22 εκατ. ευρώ.

Κάτω από τον πήχη των προβλέψεων κινήθηκαν και τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, με την απόκλιση να ανέρχεται σε 18 εκατ. ευρώ. Η υστέρηση στη φορολογία των επιχειρήσεων αντισταθμίστηκε, πάντως, από τις αυξημένες εισπράξεις των λοιπών φόρων εισοδήματος.

Τα έσοδα του Οκτωβρίου και η εικόνα του προϋπολογισμού

Μόνο τον Οκτώβριο, οι φορολογικές εισπράξεις ανήλθαν σε 6,79 δισ. ευρώ, με τον ΦΠΑ να αποδίδει 3,23 δισ. ευρώ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης 619 εκατ. ευρώ.

Οι φόροι εισοδήματος έφεραν στα δημόσια ταμεία 2,276 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,167 δισ. ευρώ προήλθαν από τα φυσικά πρόσωπα, 913 εκατ. ευρώ από τις επιχειρήσεις και 196 εκατ. ευρώ από λοιπούς φόρους εισοδήματος. Οι φόροι ακίνητης περιουσίας απέφεραν 114 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων έφθασαν τον Οκτώβριο τα 721 εκατ. ευρώ και συνολικά στο δεκάμηνο τα 7,448 δισ. ευρώ, κινούμενες εντός των προβλέψεων.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο δεκάμηνο διαμορφώθηκαν στα 64,384 δισ. ευρώ, μόλις 10 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, ενώ οι δαπάνες ανήλθαν σε 63,924 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υστέρηση 62 εκατ. ευρώ έναντι των προβλέψεων, αλλά αύξηση κατά 6,04 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Οι επενδυτικές δαπάνες έφθασαν τα 11,133 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,795 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.