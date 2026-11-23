Η απάντηση του Κ.Πιερρακάκη για τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2027 σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την εκτίμηση ότι οι προβλέψεις της κυβέρνησης για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2027 θα αποδειχθούν πιο κοντά στην πραγματικότητα από εκείνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι κάθε πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο θα αξιοποιείται για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενώ αναφέρθηκε στις προοπτικές των επενδύσεων, στο συνταξιοδοτικό και στο ζήτημα των κόκκινων δανείων.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε στην κριτική που ασκείται για τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2027 σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι τα στοιχεία που διαθέτει το οικονομικό επιτελείο δικαιολογούν τις κυβερνητικές προβλέψεις, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η εκτίμηση της ελληνικής πλευράς «θα αποδειχθεί πιο κοντά στην πραγματικότητα».

Μάλιστα, επικαλέστηκε τις επιδόσεις της οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει επανειλημμένα να πετύχει αποτελέσματα καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις. «Συνήθως υπερβαίνουμε και τους δικούς μας στόχους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Κάθε ευρώ δημοσιονομικού χώρου θα επιστρέφει στην κοινωνία»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στην ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιοποιεί τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για την ενίσχυση της κοινωνίας, ξεκαθαρίζοντας ότι «κάθε ευρώ που υπάρχει ως χώρος θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχουν οι οικονομικές δυνατότητες για τη συνέχιση των παρεμβάσεων στήριξης, σημειώνοντας πως «έχουμε τις δυνατότητες να στηρίξουμε τον κόσμο και τις επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί».

Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις δεν καθορίζονται από πολιτικές ή εκλογικές σκοπιμότητες, αλλά από τα πραγματικά δημοσιονομικά δεδομένα. «Δεν λειτουργούμε με βάση το εκλογικό ημερολόγιο, μιλάμε με βάση τα χρήματα που έχουμε», τόνισε.

Στο πεδίο του συνταξιοδοτικού, ο υπουργός κλήθηκε να τοποθετηθεί και για τη συζήτηση σχετικά με την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Απέφυγε να αναλάβει συγκεκριμένη δέσμευση για την επαναχορήγησή της, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη παροχή «κόπηκε την εποχή των μνημονίων», ενώ αντιπαρέβαλε την κυβερνητική παρέμβαση για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησης του Κυριάκου Πιερρακάκη επικεντρώθηκε στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στη δυνατότητα διατήρησης της επενδυτικής δυναμικής μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο υπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους άνω των 29 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να συνεχίσουν να υλοποιούνται και μετά τη λήξη του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών επενδύσεων και ανάπτυξης και το 2027, παρά την ολοκλήρωση ενός σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, στάθηκε στο ύψος των εθνικών επενδυτικών δαπανών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θα διαθέτει το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία της, ύψους 11 δισ. ευρώ.

Στον σχεδιασμό της κυβέρνησης περιλαμβάνεται, επίσης, εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αναφερόμενος, εξάλλου, στην πορεία του δημόσιου χρέους, ο υπουργός υποστήριξε ότι από φέτος η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση μεταξύ των πιο υπερχρεωμένων χωρών της Ευρώπης, παρουσιάζοντας την εξέλιξη αυτή ως ένδειξη της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών.