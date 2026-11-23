Η Ομοσπονδία προτείνει το πλαφόν του 3% να εφαρμόζεται αποκλειστικά στις μισθώσεις στις οποίες η ετήσια αύξηση του ενοικίου συνδέεται με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Την εξαίρεση των προσυμφωνημένων αυξήσεων στα επαγγελματικά μισθώματα από το πλαφόν του 3% για το 2027 ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), προειδοποιώντας ότι η διατήρηση του οριζόντιου περιορισμού πλήττει τους ιδιοκτήτες και περιορίζει τη συμβατική ελευθερία στην αγορά επαγγελματικής στέγης.

Με επιστολή της προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, και τον υφυπουργό Εμπορίου, Βασίλη Σπανάκη, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου, ενόψει του ενδεχομένου παράτασης του ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής των επαγγελματικών μισθωμάτων και το 2027.

Η Ομοσπονδία προτείνει το πλαφόν του 3% να εφαρμόζεται αποκλειστικά στις μισθώσεις στις οποίες η ετήσια αύξηση του ενοικίου συνδέεται με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, εξαιρώντας τις συμβάσεις που προβλέπουν συγκεκριμένες, προκαθορισμένες αυξήσεις σε ποσά ή ποσοστά, ανεξάρτητα από την πορεία του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, η συγκεκριμένη αλλαγή θα επιτρέψει τη διατήρηση της προστασίας των επιχειρήσεων από υπέρμετρες τιμαριθμικές αναπροσαρμογές, χωρίς να ανατρέπονται οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί ελεύθερα μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

Το ανώτατο όριο αύξησης των επαγγελματικών μισθωμάτων θεσπίστηκε το 2022, σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων, όταν ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα είχε φτάσει το 12,1% τον Ιούνιο.

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Με το άρθρο 96 του νόμου 5007/2022 καθιερώθηκε πλαφόν 3% στις ετήσιες αναπροσαρμογές των επαγγελματικών ενοικίων για το 2023, με στόχο την προστασία των επιχειρήσεων από τις απότομες αυξήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω της σύνδεσης των μισθωμάτων με τον πληθωρισμό.

Το μέτρο παρατάθηκε τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, όπως επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ, η γενική διατύπωση της σχετικής διάταξης είχε ως αποτέλεσμα να καλύπτει όχι μόνο τις τιμαριθμικές αναπροσαρμογές, αλλά και τις αυξήσεις που είχαν συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ των συμβαλλομένων.

Κατά την Ομοσπονδία, οι συγκεκριμένες αυξήσεις αποτελούν ειδικούς όρους των μισθωτικών συμβάσεων και δεν σχετίζονται με τις διακυμάνσεις του πληθωρισμού. Επομένως, υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο περιορισμό.

Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στη διαδοχική παράταση του μέτρου, υποστηρίζοντας ότι μια ρύθμιση που θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών συνθηκών τείνει να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Όπως τονίζει στην επιστολή της, η διατήρηση του πλαφόν χωρίς σαφή περιορισμό στις μισθώσεις με τιμαριθμική ρήτρα δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός καθεστώτος «de facto ενοικιοστασίου» στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η οριζόντια εφαρμογή του μέτρου επιβαρύνει επί σειρά ετών τους ιδιοκτήτες, καθώς δεν επιτρέπει την υλοποίηση αυξήσεων που είχαν προβλεφθεί στις αρχικές συμφωνίες με τους μισθωτές.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει επίσης ότι από το πλαφόν έχουν ήδη εξαιρεθεί συγκεκριμένες κατηγορίες εκμισθωτών, μεταξύ των οποίων το Δημόσιο και οι εταιρείες του, οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα.

Στο πλαίσιο της παρέμβασής της, η ΠΟΜΙΔΑ καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικής διάταξης για την εφαρμογή του πλαφόν κατά το 2027.

Σύμφωνα με αυτήν, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2027, το ανώτατο όριο αναπροσαρμογής 3% θα ισχύει μόνο για τις εμπορικές μισθώσεις στις οποίες έχει συμφωνηθεί ρητά ότι η αύξηση του μισθώματος υπολογίζεται με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Στις περιπτώσεις αυτές, η μέγιστη επιτρεπόμενη αύξηση θα υπολογίζεται επί του μισθώματος του 2026.

Αντίθετα, για όλες τις υπόλοιπες επαγγελματικές μισθώσεις, στις οποίες προβλέπονται προκαθορισμένες αυξήσεις ανεξάρτητες από τον πληθωρισμό, θα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι όροι που έχουν συμφωνήσει ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η ΠΟΜΙΔΑ επιδιώκει να διαχωρίσει τις αυξήσεις που προκύπτουν από την εξέλιξη του πληθωρισμού από εκείνες που αποτελούν προϊόν ελεύθερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η αλλαγή αυτή θα αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των επιχειρήσεων που μισθώνουν επαγγελματικούς χώρους και του δικαιώματος των ιδιοκτητών να εφαρμόζουν τους συμφωνημένους όρους των συμβάσεών τους.

Όπως σημειώνει, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ότι τα έκτακτα μέτρα προστασίας δεν οδηγούν σε μόνιμες παρεμβάσεις στις ιδιωτικές συμφωνίες, ιδιαίτερα όταν οι προβλεπόμενες αυξήσεις δεν συνδέονται με πληθωριστικές πιέσεις.